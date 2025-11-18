EQS-PVR: BayWa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: BayWa AG

BayWa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



18.11.2025 / 11:17 CET/CEST

Stimmrechtsmitteilung Dieses Formular dient nur zu Informations- und Abstimmungszwecken. Ab dem 1. Juli 2020 sind Mitteilungen über Änderungen bedeutender Stimmrechtsanteile in elektronischer Form an die BaFin und die Gesellschaft zu übermitteln. Die elektronische Übermittlung einer Mitteilung an die BaFin hat über das MVP-Portal der BaFin zu erfolgen. ☒ Stimmrechtsmitteilung

oder

☐ Korrektur einer Stimmrechtsmitteilung vom 1. Angaben zum Emittenten Name:

BayWa Aktiengesellschaft Legal Entity Identifier (LEI):

529900SM0FDLLYATXU36 Straße, Hausnr.:

Arabellastr. 4 PLZ:

81925 Ort:

München 2. Grund der Mitteilung (mehrere Angaben möglich)

☐ Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

☐ Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten

☒ Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

☐ Sonstiger Grund: 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Natürliche Person (Vorname, Nachname):



Geburtsdatum:



Juristische Person:

RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte

Genossenschaft mit beschränkter

Haftung

Registrierter Sitz, Staat:

Wien, Österreich



4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Raiffeisen Agrar Invest AG 5. Datum der Schwellenberührung: 11.11.2025 6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1. + 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 31,83% 13,28% 31,83% 100330769 letzte Mitteilung 38,52% 16,46% 38,52% 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0005194005 143888 % 0,14% DE0005194062 11360209 % 11,32% DE000A40ZUX8 20426711 20,36% Summe 31930808 31,83% b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (bitte Anlage verwenden bei mehr als 3 Instrumenten) Art des Instruments Fälligkeit /

Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Erwerbsrecht aus Gesellschaftervereinbarung n/a n/a 12569951 12,53% % % Summe 12569951 12.53% b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG (bitte Anlage verwenden bei mehr als 3 Instrumenten) Art des Instruments Fälligkeit /

Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Erwerbsrecht aus Gesellschaftervereinbarung n/a n/a physisch 749625 0,75% % % Summe 749625 0,75% 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen (bitte Zutreffendes ankreuzen)



☐ Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.



☒ Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen (bei mehr als 4 Unternehmen bitte der Mitteilung an die BaFin auch immer ein Organigramm beifügen):

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %,

wenn 5% oder höher RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung % % % 'LAREDO' Beteiligungs GmbH % % % LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs Aktiengesellschaft 30,56% % 30,56% Raiffeisen Agrar Holding GmbH 30,56% 13,28% 30,56% 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

( nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % % 10. Sonstige Informationen:

, ..................................... Datum, Unterschrift

