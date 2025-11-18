W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-PVR: BayWa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: BayWa AG
BayWa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

18.11.2025 / 11:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

 

Dieses Formular dient nur zu Informations- und Abstimmungszwecken. Ab dem 1. Juli 2020 sind Mitteilungen über Änderungen bedeutender Stimmrechtsanteile in elektronischer Form an die BaFin und die Gesellschaft zu übermitteln. Die elektronische Übermittlung einer Mitteilung an die BaFin hat über das MVP-Portal der BaFin zu erfolgen.

 

 

Stimmrechtsmitteilung 
oder
Korrektur einer Stimmrechtsmitteilung vom      

 

1. Angaben zum Emittenten
Name:
BayWa Aktiengesellschaft		 Legal Entity Identifier (LEI):
529900SM0FDLLYATXU36
Straße, Hausnr.:
Arabellastr. 4		 PLZ:
81925		 Ort:
München

 

2. Grund der Mitteilung (mehrere Angaben möglich)
☐ Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
☐ Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
☒ Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
☐ Sonstiger Grund:      

 

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname):
           
Geburtsdatum:
     
Juristische Person:
RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte
Genossenschaft mit beschränkter
Haftung
Registrierter Sitz, Staat:
Wien, Österreich

 

 

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Raiffeisen Agrar Invest AG

 

5. Datum der Schwellenberührung: 11.11.2025

 

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1. + 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 31,83% 13,28% 31,83% 100330769
letzte Mitteilung 38,52% 16,46% 38,52%  

 

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0005194005       143888      % 0,14%
DE0005194062       11360209      % 11,32%
DE000A40ZUX8   20426711   20,36%
Summe 31930808 31,83%

 

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (bitte Anlage verwenden bei mehr als 3 Instrumenten)
Art des Instruments Fälligkeit /
Verfall		 Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Erwerbsrecht aus Gesellschaftervereinbarung n/a n/a 12569951 12,53%
                             %
                             %
    Summe 12569951 12.53%

 

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG (bitte Anlage verwenden bei mehr als 3 Instrumenten)
Art des Instruments Fälligkeit /
Verfall		 Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Erwerbsrecht aus Gesellschaftervereinbarung n/a n/a physisch 749625 0,75%
                                   %
                                   %
      Summe 749625 0,75%

 

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen (bitte Zutreffendes ankreuzen)
 
☐ Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
 
Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen (bei mehr als 4 Unternehmen bitte der Mitteilung an die BaFin auch immer ein Organigramm beifügen):
 
Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %,
wenn 5% oder höher
RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung      %      %      %
'LAREDO' Beteiligungs GmbH      %      %      %
LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs Aktiengesellschaft 30,56%      % 30,56%
Raiffeisen Agrar Holding GmbH 30,56% 13,28% 30,56%

 

 

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:      
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
     %      %      %

 

10. Sonstige Informationen:
     

 

     , .....................................

Datum, Unterschrift

 

 

 


18.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BayWa AG
Arabellastraße 4
81925 München
Deutschland
Internet: www.baywa.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2231758  18.11.2025 CET/CEST

