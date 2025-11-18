IRW-News: ACCESS Newswire: IXOPAY ernennt George Hansen zum Chief Revenue Officer, um das globale Wachstum in den Bereichen Tokenisierung, Orchestrierung und Compliance voranzutreiben

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: IXOPAY ernennt George Hansen zum Chief Revenue Officer, um das globale Wachstum in den Bereichen Tokenisierung, Orchestrierung und Compliance voranzutreiben

Erfahrener Zahlungsdienstleister wechselt zu IXOPAY, um angesichts des rasanten Wachstums und des Aufstiegs des Agenturhandels die globale Umsatzstrategie zu leiten.

LEHI, UTAH / ACCESS Newswire / 18. November 2025 / IXOPAY, ein weltweit führender Anbieter von Zahlungsorchestrierung für Unternehmen, gab heute die Ernennung von George Hansen zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt. Als Veteran der Zahlungs- und Fintech-Branche bringt Hansen mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung mit, in denen er Wachstum, Transformation und kundenorientierte Innovationen auf globaler Ebene vorangetrieben hat.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81860/IXOPAY_111825_DE.002.jpeg

In seiner neuen Funktion wird Hansen die globale Umsatzstrategie von IXOPAY vorantreiben, den Vertrieb und die Partnerschaften leiten und sich mit dem Marketing und dem Kundenerfolg abstimmen, um Unternehmenskunden und Partner weltweit zu unterstützen. Seine Ernennung unterstreicht das Engagement von IXOPAY, Händlern durch eine herstellerneutrale Architektur, die auf Skalierbarkeit, Flexibilität und Intelligenz ausgelegt ist, die volle Kontrolle über ihre Zahlungsstrategie zu geben.

Hansen hatte leitende Positionen bei Unternehmen wie American Express (NYSE: AXP), PayPal (NASDAQ: PYPL) und zuletzt ConnexPay inne, wo er globale Teams durch wichtige Phasen der Innovation und Expansion führte. Bekannt für seine ergebnisorientierte Führung und seine fundierte Expertise im Bereich digitale Zahlungen, hat er Unternehmen stets dabei unterstützt, ihre Wachstumsstrategie mit operativer Exzellenz in Einklang zu bringen.

George bringt die strategische Vision und operative Strenge mit, die IXOPAY dabei helfen werden, seine globale Expansion zu beschleunigen und unsere Führungsposition in den Bereichen intelligente Zahlungsorchestrierung, Tokenisierung und agentenbasierter Handel auszubauen, sagte Suzanne Rudnitzki, Interim-CEO von IXOPAY. Seine Erfahrung in der Zusammenführung von Umsatzteams in komplexen Organisationen wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir expandieren und Händlern dabei helfen, die nächste Welle der Zahlungsinnovation zu meistern.

Die Ernennung von Hansen unterstützt die Mission von IXOPAY, Händler durch alle Phasen des Zahlungsprozesses zu begleiten - von der Einrichtung einer sicheren, anbieterunabhängigen Tokenisierungsgrundlage bis hin zur vollständigen Orchestrierung und KI-gesteuerten Intelligenz in großem Maßstab.

Seine Ankunft folgt auf die kürzliche Übernahme von Congrify, einer KI-gestützten Zahlungsinformationsplattform, durch das Unternehmen. Die Integration von Congrify in die Orchestrierungs-, Tokenisierungs- und Compliance-Infrastruktur von IXOPAY schafft eine datengesteuerte Analyse-Engine, die die Entscheidungsfindung optimiert und es Händlern ermöglicht, ihren Umsatz zu steigern, Kosten zu senken und Risiken zu reduzieren, während gleichzeitig die Grundlage für agentenbasierte, KI-gesteuerte Zahlungen geschaffen wird.

IXOPAY vereint alle wichtigen Elemente des modernen Zahlungswesens - Orchestrierung, Tokenisierung, Compliance und Intelligenz - an einem einzigen Ort, so George Hansen, Chief Revenue Officer bei IXOPAY. Meine Aufgabe ist es, die Abstimmung zwischen unseren globalen Umsatzfunktionen voranzutreiben, um das Wachstum zu beschleunigen, die Wirkung zu vertiefen und unseren Kunden zu ermöglichen, im Zeitalter des agentenbasierten Handels erfolgreich zu sein.

Mit der Ernennung von Hansen stärkt IXOPAY sein Führungsteam, während es seine globale Präsenz weiter ausbaut und eine zukunftsfähige Zahlungsinfrastruktur für die nächste Welle intelligenter, autonomer Transaktionen bereitstellt.

Über IXOPAY

IXOPAY ist eine globale Zahlungsorchestrierungsplattform für Unternehmen, die für das Zeitalter des agentenbasierten Handels entwickelt wurde und Händlern und Unternehmen KI-gestützte Intelligenz, fortschrittliche Tokenisierung und Tools für jeden Schritt ihrer Zahlungsabwicklung bietet. Von Routing und Compliance bis hin zu maßgeschneiderten Modulen und umfassender Orchestrierung bietet IXOPAY die Infrastruktur für schnellere Integrationen, höhere Genehmigungsraten und eine nahtlose globale Expansion. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ixopay.com/.

