IRW-News: Critical Infrastructure Technologies: Critical Infrastructure Technologies unterzeichnet Geheimhaltungsvereinbarung mit Hui Huliau zur Unterstützung der Zusammenarbeit auf den Verteidigungs- und Regierungsmärkten der USA

IRW-PRESS: Critical Infrastructure Technologies: Critical Infrastructure Technologies unterzeichnet Geheimhaltungsvereinbarung mit Hui Huliau zur Unterstützung der Zusammenarbeit auf den Verteidigungs- und Regierungsmärkten der USA

Vancouver, BC - 18. November 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) (CiTech oder das Unternehmen), ein führender Entwickler autonomer Hochleistungssysteme für mobile Kommunikation und Sicherheitsplattformen, freut sich, die Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement, NDA) mit Hui Huliau bekannt zu geben, einer in den USA ansässigen gemeinnützigen Organisation hawaiianischer Ureinwohner (Native Hawaiian Organization, NHO), die mehrere gemäß SBA 8(a) zertifizierte Unternehmen besitzt und einsatzkritische Dienstleistungen für US-Bundesbehörden erbringt.

Die NDA schafft einen Rahmen für den sicheren Austausch von proprietären, technischen und kommerziellen Informationen zwischen CiTech und Hui Huliau. Dies unterstützt detaillierte Kooperationsgespräche in den Bereichen Verteidigung, innere Sicherheit, Notfallmanagement, Luftfahrt, Logistik und kritische Infrastruktur innerhalb der Vereinigten Staaten und mit verbündeten Märkten.

Die Tochtergesellschaften von Hui Huliau bieten Dienstleistungen in den Bereichen öffentliche Aufträge, Logistik, Cybersicherheit, Luftfahrtdienstleistungen, Schulungen und Technologieintegration. Ihre Position als NHO-eigene Gruppe mit Zertifizierungen gemäß SBA 8(a) bietet einzigartig strukturierte Beschaffungswege, die den Einsatz fortschrittlicher Technologien in Programmen der US-Regierung beschleunigen können.

Die Unterzeichnung dieser NDA mit Hui Huliau ist ein wichtiger Meilenstein für die Ausweitung der Präsenz von CiTech in den Vereinigten Staaten, sagte Brenton Scott, CEO, CiTech. Ihre anerkannte Expertise in der Unterstützung von US-Bundesbehörden, kombiniert mit ihren einzigartigen vertraglichen Vorteilen als Organisation hawaiianischer Ureinwohner, macht sie zu einem strategisch wichtigen Partner für unsere Nexus-Plattform und andere CiTech-Lösungen.

Die Vereinbarung unterstützt die Strategie von CiTech, starke Partnerschaften mit Organisationen einzugehen, die über etablierte Autorität, Reichweite und Zugang zu Beschaffungswegen auf wichtigen globalen Verteidigungs- und Regierungsmärkten verfügen. Gemeinsam werden die beiden Organisationen Möglichkeiten für die Integration der einsetzbaren Nexus-Plattform von CiTech im Umfeld der Bundesbehörden, der inneren Sicherheit, der Notfallhilfe und der kritischen Infrastruktur der USA prüfen.

Über Hui Huliau

Hui Huliau ist eine gemeinnützige Organisation hawaiianischer Ureinwohner gemäß 501(c)(3) mit Hauptsitz in Waianae, Hawaii. Die Organisation besitzt gemäß SBA 8(a) zertifizierte Tochtergesellschaften, die wichtige Dienstleistungen für US-Bundesbehörden erbringen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Luftfahrtunterstützung, Cybersicherheit, Schulungen, Technologielösungen und Facility Management.

Website: https://www.huihuliau.com

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und hat seinen Sitz in Perth, Westaustralien. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischen mobilen Telekommunikationsdiensten zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

