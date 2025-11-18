IRW-News: Kodiak Copper Corp.: Kodiak beauftragt Capital Analytica mit Marketing und Online-Kommunikationsdiensten

IRW-PRESS: Kodiak Copper Corp.: Kodiak beauftragt Capital Analytica mit Marketing und Online-Kommunikationsdiensten

18. November 2025 - Vancouver, British Columbia - Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt heute die Beauftragung von Capital Analytica, einem Marketing- und Kommunikationsunternehmen, bekannt, um das Engagement des Unternehmens für eine transparente und effektive Investorenansprache und -bindung weiter zu stärken.

Eine proaktive und konsistente Kommunikation mit unseren Aktionären und der breiteren Investorengemeinschaft ist integraler Bestandteil von Kodiaks Strategie zur Schaffung langfristiger Werte, sagte Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak Copper Corp. Der Einsatz der Expertise von Capital Analytica wird uns helfen, unsere Marktpräsenz zu verbessern, während wir auf die bevorstehende erste Mineralressourcenschätzung für unser MPD-Kupfer-Gold-Projekt zusteuern, ein wichtiger Meilenstein und gleichzeitig der Ausgangspunkt für die nächste Wachstumsphase, in der wir damit fortfahren werden, das Ausmaß und das Potenzial dieses Projekts unter Beweis zu stellen.

Kodiak hat Triomphe Holdings Ltd., firmierend als Capital Analytica, einen unabhängigen Dienstleister, beauftragt, bestimmte Marketing- und Social-Media-Dienstleistungen für das Unternehmen gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange und den geltenden Wertpapiergesetzen zu erbringen. Capital Analytica mit Sitz in British Columbia ist auf Marketing, Social Media und Öffentlichkeitsarbeit im Bergbau- und Metallsektor spezialisiert. Im Rahmen eines Beratungsvertrags vom 17. November 2025 wird Capital Analytica für eine anfängliche Laufzeit von sechs Monaten Social-Media-Dienstleistungen, Kapitalmarktberatung und Berichterstattung über das soziale Engagement für eine Gebühr von 150.000 CAD erbringen, die in zwei Tranchen zu zahlen ist. Der Auftrag unterliegt noch der Genehmigung durch die TSX Venture.

Im Namen des Vorstands

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

Präsidentin und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nancy Curry, Vizepräsidentin Unternehmensentwicklung

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

KODIAK COPPER CORP.

Suite 1020, 800 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 2V6

Tel.: +1 604.646.8351

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak konzentriert sich auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die in der Vergangenheit bereits erbohrt wurden und bekannte Mineralvorkommen mit dem Potenzial für großflächige Lagerstätten aufweisen. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt von Kodiak Copper ist das zu 100 % unternehmenseigene MPD-Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt im produktiven Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einem Bergbaugebiet mit produzierenden Minen und einer ausgezeichneten Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyr-Gebiets auf, das das Potenzial hat, sich zu einer erstklassigen Mine zu entwickeln. Bislang wurden durch Bohrungen sieben bedeutende mineralisierte Zonen auf dem Grundstück identifiziert, und Kodiak wird 2025 eine Erstschätzung der Ressourcen für MPD vorlegen. Die Ressourcenschätzung für die ersten vier mineralisierten Zonen, die im Juni 2025 bekannt gegeben wurde, hat bereits die Größe und das Potenzial des Projekts deutlich gemacht. Die Bohrergebnisse der verbleibenden drei Zonen aus dem Explorationsprogramm 2025 von Kodiak werden in die vollständige Ressourcenerstschätzung einfließen, die bis zum Jahresende erwartet wird. Mit bekannten mineralisierten Zonen, die für eine Erweiterung offen sind, und mehreren ungetesteten Zielen setzt Kodiak die systematische Exploration des distriktweiten Potenzials von MPD fort, um eine kritische Masse aufzubauen und die nächste Entdeckung zu machen.

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor Statement): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung von Begriffen wie voraussichtlich, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, prognostizieren, sollten, vorhersagen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie naturgemäß Annahmen, Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese Annahmen und Risiken umfassen unter anderem Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit den Bedingungen auf den Eigenkapitalfinanzierungsmärkten sowie Annahmen und Risiken hinsichtlich der Erteilung behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre.

Das Management hat die oben stehende Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Überblick über die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, und es kann daher keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81859

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81859&tr=1

