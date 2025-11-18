IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech erweitert Drone-as-a-Service-Geschäft auf den Handels- und Agrarmarkt in Colorado mit Abschluss der 12. Übernahme von Rampart Surveys

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech erweitert Drone-as-a-Service-Geschäft auf den Handels- und Agrarmarkt in Colorado mit Abschluss der 12. Übernahme von Rampart Surveys

Vancouver, British Columbia, (18. November 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Geschäftslösungen im Technologiebereich, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute den Abschluss der Übernahme von Rampart Surveys Inc. bekannt, einem in Woodland Park, Colorado, ansässigen Landvermessungsunternehmen mit einer Erfahrung von fast drei Jahrzehnten. Diese Transaktion ist die 12. Übernahme von ZenaTech und erweitert die landesweite Präsenz des Drone-as-a-Service-Geschäfts auf Colorado, wodurch das Unternehmen erstmals im Mittleren Westen der USA vertreten ist.

Rampart Surveys bringt langjährige Kundenbeziehungen, fundiertes Vermessungs-Knowhow sowie Erfahrung mit drohnenbasierten topografischen Vermessungen mit ein, um unser DaaS-Geschäft zu beschleunigen, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Die drohnenbasierte Vermessung kann sowohl das zerklüftete Bergland als auch die Agrarmärkte von Colorado transformieren und die schwierigsten Landschaften des Bundesstaates in Möglichkeiten für eine schnellere, sicherere und präzisere Landvermessung verwandeln, während sie gleichzeitig die Inspektion, Analyse und Gesundheitsüberwachung von Nutzpflanzen für eine nachhaltigere Landwirtschaft revolutioniert.

Rampart Surveys wurde 1997 gegründet und hat sich einen Namen als Anbieter von Vermessungsdienstleistungen in den Bereichen Grundstücksgrenzen, Landbesitz, Topografie und Bauvermessung für kommerzielle Projekte im Zentrum von Colorado gemacht und unterhält enge Beziehungen zu unterschiedlichen regionalen Behörden und privaten Kunden in mehreren Bezirken. Durch das Hinzukommen von Rampart Surveys kann ZenaTech sein Dienstleistungsangebot erweitern und sein DaaS-Portfolio in den landwirtschaftlichen Regionen von Colorado um landwirtschaftliche Drohnendienste, einschließlich Ernteinspektion, Überwachung, Sprühen und Analyse des Gesundheitszustands von Pflanzen, ergänzen.

Colorado umfasst etwa 12,2 Millionen ha Agrarland, einschließlich Ackerbau, Weideland und gemischt genutzte landwirtschaftliche Flächen. Mit seinem weitläufigen, schwer zugänglichen Gelände in den Bergbezirken und den umfassenden kommerziellen Betrieben im gesamten Bundesstaat bietet die Region bedeutsame Möglichkeiten für drohnengestützte Inspektionsdienste für die Vermessung, Kartierung, Vegetationsanalyse und Präzisionslandwirtschaft.

ZenaTech hat das Ziel, bis zum 2. Quartal 2026 insgesamt 25 Übernahmen abzuschließen, die zu seinem Geschäftsnetzwerk im Bereich Drone as a Service beitragen sollen. Das DaaS-Modell bietet Unternehmens- und Regierungskunden flexiblen, bedarfsorientierten oder abonnementbasierten Zugang zu Drohnendienstleistungen für Vermessung, Inspektion, Wartung, Hochdruckreinigung, Bestandsverwaltung und Präzisionslandwirtschaft, ohne dass unmittelbare Kosten oder der Betriebsaufwand einer Eigentümerschaft anfallen. Durch die Übernahme etablierter, profitabler Dienstleistungsunternehmen, die für Drohneninnovationen bereit sind, baut ZenaTech ein globales Multi-Service-Netzwerk auf, das auf bestehenden Kunden und wiederkehrenden Umsätzen basiert.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Wartung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmensoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, Landwirtschaft und Verteidigung eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu außergewöhnlicher betrieblicher Effizienz, Präzision, Sicherheit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein weltweites DaaS-Geschäft sowie sein Netzwerk von Standorten durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Frachttransporten im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

