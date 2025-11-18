W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Mehrere Tote bei Anschlag im Westjordanland

Reuters · Uhr
Jerusalem (Reuters) - Im von Israel besetzten Westjordanland sind bei einem Anschlag mehrere Menschen getötet worden.

Nach Angaben des israelischen Militärs starb ein 30-Jähriger nach einem Messerangriff an einer Stichwunde, drei weitere Menschen seien bei dem Angriff am Dienstag verletzt worden. Die beiden Angreifer seien getötet worden. In dem von ihnen genutzten Fahrzeug seien Sprengsätze gefunden worden. Die israelischen Behörden sprachen von einem Terroranschlag. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat.

Der Angriff erfolgte an einer Kreuzung zwischen Bethlehem und Hebron am Eingang zu einer Gruppe jüdischer Siedlungen, die als Gusch Etzion bekannt ist.

(Bericht von Steven Scheer, Alex Cornwell and Howard Goller, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

