W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: UZIN UTZ SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: UZIN UTZ SE - von Montega AG

18.11.2025 / 16:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu UZIN UTZ SE

     Unternehmen:               UZIN UTZ SE
     ISIN:                      DE0007551509

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      18.11.2025
     Kursziel:                  87,00 EUR (zuvor: 86,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Rundum gelungenes Q3

UZIN UTZ hat am 14.11. die Q3-Zahlen vorgelegt. Diese fielen umsatz- und
ergebnisseitig höher aus als von uns erwartet und markieren trotz Zöllen und
Wachstumsinvestitionen das bislang stärkste Quartal in 2025.

[Tabelle]

Zweistelliges Wachstum: Die Umsatzerlöse legten in Q3 um 10,1% yoy auf 129,8
Mio. EUR zu und dürften allein volumengetrieben sein, was auf anhaltende
Marktanteilsgewinne hindeutet. Vor allem die Kernmärkte Niederlande und
Deutschland entwickelten sich sehr positiv und sollten vom weiteren Roll Out
des Erfolgsprodukts FusionTec (Spachtelmasse) und diversen
Vertriebsinitiativen profitiert haben. Aber auch mit der Entwicklung in den
Wachstumsmärkten USA, Frankreich und Großbritannien zeigte sich der Vorstand
angesichts der Herausforderungen für die Baubranche zufrieden. Wir waren
nicht zuletzt aufgrund der antizipierten Vorzieheffekte in H1 infolge der
US-Importzollerhöhungen von einer etwas geringeren Wachstumsrate in Q3
ausgegangen und sind von der im Vergleich zum ersten Halbjahr nochmal
anziehenden Wachstumsdynamik (H1: +3,9% yoy; 9M: +5,9% yoy) sehr positiv
überrascht. Dies unterstreicht u.E. auf ein Neues die hervorragende
Marktstellung des Unternehmens sowie die Robustheit der Topline.

Signifikanter Ergebnisanstieg: Ungeachtet des ergebnismindernden Effekts der
US Zölle (MONe: 1-2 Mio. EUR), die vor allem UZINs Exporte von
Trockenklebstoffen aus der Schweiz treffen, sowie eines überproportionalen
Personalkostenanstiegs infolge des Mitarbeiteraufbaus zur Realisierung der
Wachstumspläne (30.09.: 1.567; +76 MA yoy) berichtete das Unternehmen ein
starkes EBIT i.H.v. 11,4 Mio. EUR (EBIT-Marge: 8,8%; +60 BP yoy). Nach 9M
standen somit 31,8 Mio. EUR (+8,0% yoy) als operatives Ergebnis zu Buche.

Guidance unverändert: Nichtsdestotrotz behält UZIN UTZ aufgrund weiter
bestehender Unsicherheitsfaktoren die Guidance unverändert bei: Bei einem
leichten Erlöszuwachs wird auf Gesamtjahressicht nach wie vor ein leichter
Rückgang beim EBIT bzw. der EBIT-Marge erwartet. Für Q4 impliziert dies
einen EBIT-Beitrag von 500 Mio. EUR zusteuert. Hinzu kommt, dass nach
aktuellen Medienberichten die USA und die Schweiz eine Einigung im
Zollstreit erzielt haben und auf Schweizer Produkte zukünftig äquivalent zu
EU-Waren lediglich 15% Zoll fällig sind.

Fazit: UZIN UTZ hat ein rundum gelungenes Q3 vorzuweisen. Wir sehen die
Qualität des Unternehmens trotz der starken Jahresperformance der Aktie
(YTD: +51%) noch immer nicht angemessen im Kurs reflektiert und bekräftigen
das Rating 'Kaufen' mit einem nach Fortschreibung des DCF-Modells leicht
höheren Kursziel von 87,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8e3c915b2cadacf0bfdd9e0ab07453a9

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=cfb635dd-c492-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2232056 18.11.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Uzin Utz

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden