W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Polen sieht Russland hinter Anschlag auf Bahnstrecke

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen macht Russland für den Sprengstoffanschlag auf eine strategisch wichtige Bahnlinie verantwortlich. Alles deute darauf hin, dass die Auftraggeber des Sabotageaktes die russischen Geheimdienste seien, sagte der Sprecher des Geheimdienstkoordinators in Warschau./dhe/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden