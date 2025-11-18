Polen sieht Russland hinter Anschlag auf Bahnstrecke
dpa-AFX · Uhr
WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen macht Russland für den Sprengstoffanschlag auf eine strategisch wichtige Bahnlinie verantwortlich. Alles deute darauf hin, dass die Auftraggeber des Sabotageaktes die russischen Geheimdienste seien, sagte der Sprecher des Geheimdienstkoordinators in Warschau./dhe/DP/jha
