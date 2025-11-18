Rheinmetall steigt direkt bei US-Drohnenspezialisten ein

Quelle: Postmodern Studio
Rheinmetall beteiligt sich direkt am US-Drohnenspezialisten Auterion.
"Auterion, wir haben Aktien von ihnen gekauft", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Dienstag im Gespräch mit Analysten. Die Transaktion sei vor wenigen Tagen über die Bühne gegangen. Ein Rheinmetall-Sprecher wollte sich noch nicht zu Details äußern. Rheinmetall entwickelt zusammen mit Auterion Betriebssysteme für Kampfdrohnen.
Beide Unternehmen hatten bereits eine entsprechende Vereinbarung über eine Zusammenarbeit geschlossen. Drohnensysteme von Rheinmetall werden unter anderem von der Bundeswehr genutzt und sind auch in der Ukraine im Gebrauch.
Das könnte dich auch interessieren
Düsseldorfer RüstungskonzernRheinmetall steckt sich neue Ziele - Mehr Umsatz und Gewinnheute, 10:03 Uhr · Reuters
FlugzeugherstellerAirbus gewinnt Großaufträge bei Boeing-Kunden Flydubai und Air Europaheute, 14:15 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDie Aktie dieses Autobauers hat weitere zehn Prozent Abwärtspotenzialheute, 16:00 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis