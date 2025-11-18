W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Rüstungskonzern

Rheinmetall steigt direkt bei US-Drohnenspezialisten ein

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
Quelle: Postmodern Studio

Rheinmetall beteiligt sich direkt am US-Drohnenspezialisten Auterion.

"Auterion, wir haben Aktien von ihnen gekauft", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Dienstag im Gespräch mit Analysten. Die Transaktion sei vor wenigen Tagen über die Bühne gegangen. Ein Rheinmetall-Sprecher wollte sich noch nicht zu Details äußern. Rheinmetall entwickelt zusammen mit Auterion Betriebssysteme für Kampfdrohnen.

Beide Unternehmen hatten bereits eine entsprechende Vereinbarung über eine Zusammenarbeit geschlossen. Drohnensysteme von Rheinmetall werden unter anderem von der Bundeswehr genutzt und sind auch in der Ukraine im Gebrauch.

