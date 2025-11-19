AKTIE IM FOKUS: Hypoport gefragt - Aktienrückkäufe liefern Rückenwind
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Hypoport haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel zu einem Erholungsversuch angesetzt. Waren sie zuletzt nahe der 100-Euro-Marke auf einem Tief seit zwei Jahren angekommen, ging es im auf der Plattform Tradegate um 3,8 Prozent nach oben im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Zuletzt wurden dort wieder etwa 108 Euro gezahlt.
Der Finanzdienstleister hatte am Vorabend nach Börsenschluss Aktienrückkäufe im Wert von bis zu zehn Millionen Euro angekündigt. Das Programm soll bis Ende Januar abgeschlossen werden. Ein Händler verwies aber darauf, dass der Umfang im Vergleich zur derzeitigen Hypoport-Marktkapitalisierung von knapp 755 Millionen Euro nur relativ gering sei./tih/mis
Das könnte dich auch interessieren
Frankfurter GeldhausDeutsche Bank will nach Umbau wieder in die Offensivegestern, 07:33 Uhr · Reuters
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax sackt ab - Bangen vor US-Daten und Nvidiagestern, 18:01 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDie Aktie dieses Autobauers hat weitere zehn Prozent Abwärtspotenzialgestern, 16:00 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis