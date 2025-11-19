ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Deutz mit 'Buy' - Ziel 10 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Deutz beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Motorenbauer biete eine Transformationsstory - weg vom Diesel, breiter aufgestellt mit neuen Produkten und Endmärkten, schrieb Lasse Stueben am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Dabei setzten die Kölner nicht nur auf das eigene Wachstum, sondern auch auf Zukäufe. Der Experte rechnet mit einer strukturell steigenden Profitabilität./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

