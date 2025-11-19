W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: FMA Fintech Day 2025: Innovation und Regulierung als...

dpa-AFX · Uhr
APA ots news: FMA Fintech Day 2025: Innovation und Regulierung als Schlüssel für einen starken Finanzplatz

Finanzmarktaufsicht bietet im Rahmen der Fintech Week Austria  
Panels und Keynotes mit hochkarätigen Speaker:innen 

Wien (APA-ots) - Innovation ist ein globaler Treiber für die Finanzmärkte  
- doch 
nachhaltiger Fortschritt braucht aus Sicht der österreichischen 
Finanzmarktaufsicht (FMA) klare Regeln und Verantwortung. Das betonte 
FMA-Vorständin Mariana Kühnel heute zur Eröffnung des FMA Fintech Day 
im Reitersaal der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) in Wien. 

- 

"Für die FMA ist Innovation Chance und Risiko. Sie ist ein Faktum 
und braucht Raum. Als Partner auf Augenhöhe fördern wir Innovation, 
aber handeln entschlossen, wenn Standards nicht eingehalten werden. 
Diese Klarheit und Sicherheit dient allen Marktteilnehmern. Aufsicht 
und Industrie müssen gemeinsam sicherstellen, dass Innovation 
verantwortungsvoll und nachhaltig voranschreitet, ohne Fortschritt zu 
behindern." 

Die FMA nimmt damit eine europäische Vorreiterrolle bei der 
Umsetzung der EU-Kryptowerte-Verordnung MiCAR ein. Sie hat frühzeitig 
umfassende Leitlinien veröffentlicht und klar gesagt, was von 
Kryptowerte-Dienstleistern (CASPs) in Österreich erwartet wird: 
"Boots on the ground" - echte Strukturen und Personen, keine 
Briefkastenfirmen; solide Governance; und Transparenz und Integrität 
bei Verbraucherschutz und der Prävention von Geldwäsche und 
Marktmanipulation. Damit fördert die FMA auch das Vertrauen in den 
Markt bei Unternehmen und Konsument:innen. 

Diese Standards erwartet die FMA auch im europäischen 
Binnenmarkt, ortet hier aber noch Nachholbedarf bei der 
Implementierung der MiCAR, so Kühnel. Die FMA hat dazu vor einigen 
Wochen ein gemeinsames Positionspapier mit der italienischen und der 
französischen Marktaufsicht veröffentlicht. 

- 

"MiCAR ist ein wichtiger Schritt zu einheitlichen Regeln für 
Krypto-Dienstleister in Europa. Damit das Level Playing Field 
gelingt, braucht es aber noch mehr Einheitlichkeit in der Umsetzung", 
so Kühnel. 

Das Programm des FMA Fintech Day beleuchtet aktuelle 
Herausforderungen und Chancen rund um MiCAR, Kryptowerte, Künstliche 
Intelligenz, dezentrales Finanzwesen (DeFi) und Tokenisierung. In 
Panels und Keynotes diskutieren Expert:innen aus Aufsicht, Praxis und 
Wissenschaft, wie Regulierung und Innovation gemeinsam einen sicheren 
und wettbewerbsfähigen Finanzplatz Europa ermöglichen. 

Weitere Speaker:innen und Panelist:innen des FMA Fintech Day 
2025: 

- 

Marianne Jarlaud, Autorité des Marchés Financiers 

- 

Philipp Bohrn, Bitpanda 

- 

Georg Harer, Bybit EU 

- 

Christian Wolf, Raiffeisen Bank International 

- 

Martin Hanzl, EY Law Austria 

- 

Elisabeth Reiner, EY Law Austria 

- 

Özge Almasulu-Esatbeyolu, Bundesministerium für Finanzen 

- 

Clara Guerra, Regierung Liechtenstein 

- 

Stefan Härtner, FINMA (Schweiz) 

- 

Martin Miernicki, Universität Graz 

- 

Birgit Puck, FMA 

- 

Stefan Tomanek, FMA 

- 

Ralph Rirsch, FMA 

- 

Florian Pekler, FMA 

Weitere Infos und Links: 

- 

Gemeinsames Positionspapier zur MiCAR von FMA, AMF und Consob 

- 

Informationen der FMA zur MiCAR 

- 

Programm des FMA Fintech Day und der Fintech Week Vienna 

Rückfragehinweis: 
   Finanzmarktaufsicht (FMA) 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0043    2025-11-19/10:00
APA

