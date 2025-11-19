W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Börse am Morgen 19.11.2025

Dax gibt erneut leicht nach am Vormittag

onvista · Uhr
Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia sind die Nerven der Anleger im frühen Mittwochshandel angespannt geblieben. Nach dem jüngsten Kursrutsch verharren sie in der Defensive, bevor der Chipkonzern am späten Abend nach US-Börsenschluss Signale zum Boomthema Künstliche Intelligenz liefern wird. Außerdem könnte das am Abend anstehende Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung wichtige Erkenntnisse in puncto einer möglichen Leitzinssenkung im Dezember liefern.

Der Dax lag eine Stunde nach Handelsbeginn 0,15 Prozent im Minus bei 23.143 Punkten.

Dass sich die Stimmung am globalen Aktienmarkt zuletzt rasant eingetrübt hatte, wurde vor allem mit Sorgen rund um den Zinssenkungszyklus in den USA und die Bewertung von Technologiewerten begründet. Deshalb wird den Resultaten von Nvidia am Mittwoch nochmals mehr Bedeutung beigemessen als allgemein schon üblich.

Daimler Truck war mit einem Zugewinn von 3,14 Prozent stärkster Wert im deutschen Leitindex, Merck KGaA zierte das Tabellenende mit einem Minus von 1,6 Prozent. (mit Material von dpa-AFX).

