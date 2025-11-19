W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Bundesregierung will E-Mobilität entscheidend voranbringen

dpa-AFX · Uhr
E-Mobilität
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will mit einem Maßnahmenpaket den Ausbau der Elektromobilität in Deutschland entscheidend voranbringen. Das Kabinett beschloss einen "Masterplan Ladeinfrastruktur 2030". Darin heißt es, Rahmenbedingungen für den Aufbau der Ladeinfrastruktur sollten verbessert werden. Verbrauchern solle die komfortable Nutzung von Elektrofahrzeugen ermöglicht werden. "Wer elektrisch fährt, soll jederzeit technisch verlässliche Ladeangebote zu transparenten und wettbewerblichen Preisen vorfinden - egal wo, wann und wie schnell geladen wird." Verbände und Verbraucher beklagen derzeit einen Tarifdschungel./hoe/DP/jha

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Mercedes-Benz
Porsche AG Vz.
BMW

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden