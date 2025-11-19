Bundesregierung will E-Mobilität entscheidend voranbringen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will mit einem Maßnahmenpaket den Ausbau der Elektromobilität in Deutschland entscheidend voranbringen. Das Kabinett beschloss einen "Masterplan Ladeinfrastruktur 2030". Darin heißt es, Rahmenbedingungen für den Aufbau der Ladeinfrastruktur sollten verbessert werden. Verbrauchern solle die komfortable Nutzung von Elektrofahrzeugen ermöglicht werden. "Wer elektrisch fährt, soll jederzeit technisch verlässliche Ladeangebote zu transparenten und wettbewerblichen Preisen vorfinden - egal wo, wann und wie schnell geladen wird." Verbände und Verbraucher beklagen derzeit einen Tarifdschungel./hoe/DP/jha