W​e​r​b​u​n​g ausblenden
W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

DAX® - Ein Schuss vor den Bug

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Ein Schuss vor den Bug

Gestern titelten wir an dieser Stelle völlig zu Recht: „Kernunterstützungen unter Druck“. Nach dem vergangenen Freitag hat der DAX® mit einer weiteren Abwärtskurslücke (23.530 zu 23.359 Punkte) nicht nur die 200-Tage-Linie (akt. bei 23.448 Punkten) und das untere Bollinger Band (akt. bei 23.428 Punkten), sondern auch die Bastion der letzten Monate bei 23.300 Punkten unterschritten. Auf diesem Level hatte das Aktienbarometer in den letzten Monaten immer wieder „support“ gefunden. Entsprechend groß sind die Implikationen aus dem jetzt erfolgten Bruch dieser Haltezone. Schließlich mutiert damit die Schiebezone der letzten Monate zwischen 24.700/24.600 Punkten und besagten 23.300 Punkten zu einer klassischen Topformation. Rein rechnerisch ergibt sich aus der Höhe der Tradingrange nun ein Abschlagspotenzial von 1.300 Punkten. Um doch noch die Kurve zu bekommen und dem DAX® eine Perspektive in Sachen „Jahresendrally“ zu geben, müsste indes schnellstmöglich die Signalmarke von 23.300 Punkten zurückerobert werden. Besser wäre aus charttechnischer Sicht sogar ein Schließen der o. g. Abwärtskurslücke.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

DAX® - Kernunterstützungen unter Druck
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 08:50 Uhr · HSBC
DAX® - Kernunterstützungen unter Druck
DAX® - Verhagelter Wochenabschluss
g​n​u​b​r​e​W
17. Nov. · HSBC
DAX® - Verhagelter Wochenabschluss
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden