Nach seinem jüngsten Kursrutsch hat der Dax am Mittwoch vor wichtigen Quartalszahlen von Nvidia nur vorübergehend zugelegt. Die Spannung konzentriere sich derzeit auf einen einzigen Giganten, kommentierten die Experten von Index Radar. Der Chipkonzern stehe vor der Aufgabe, hohe Erwartungen zu erfüllen und zudem die erhebliche Skepsis hinsichtlich der Investitionen in Künstliche Intelligenz zu zerstreuen, schrieb Analyst Vivek Arya von Bank of America.

Der deutsche Leitindex ging 0,08 Prozent tiefer bei 23.162 Punkten aus dem Handel. Zwischenzeitliche Gewinne von bis zu 0,9 Prozent konnte er nicht halten. Zuvor hatte der Dax binnen einer Woche mehr als fünf Prozent verloren und war am Vortag auf das niedrigste Niveau seit Juni gesackt.

Er blieb auch zur Wochenmitte unter seiner 200-Tage-Durchschnittslinie als Indikator für den langfristigen Trend und gilt weiterhin als charttechnisch angeschlagen.

Für den MDax ging es um 0,57 Prozent auf 28.656 Zähler nach oben.Zuletzt hatten neben Sorgen wegen der hohen Bewertung von Technologieaktien vor allem Zweifel an weiteren Zinssenkungen in den USA die Stimmung stark getrübt. Die Märkte seien sensibler gegenüber möglichen zurückhaltenden Tönen seitens der US-Notenbank Fed, hieß es von NordLB-Experten.

Am Abend wird das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung veröffentlicht, ehe im Dezember die nächste Zinsentscheidung ansteht. Am Donnerstag dürften nachgeholte Daten zur Entwicklung des US-Arbeitsmarkts von großer Bedeutung sein.

Daimler Truck und Traton profitieren von US-Abgasplänen

Positiv fielen Aktien von Nutzfahrzeugherstellern auf: Daimler Truck erklommen im Dax mit einer Erholung um etwa 3,1 Prozent die Spitzenposition. Traton legte im MDax um circa 3,6 Prozent zu. Als erleichternd wurde laut Händlern ein Bericht aufgefasst, wonach die US-Umweltbehörde EPA zwar an neuen Abgasregeln für 2027 festhalte, aber den Prozess schlanker gestalten möchte. Außerdem wurde am Markt darüber spekuliert, dass die Regeln im kommenden Jahr in den USA zu vorgezogenen Lkw-Käufen führen könnten.

Dagegen gerieten Rüstungswerte im Laufe des Tages immer stärker unter Druck. Mit Rücksetzern um bis zu 7,7 Prozent sackten Rheinmetall, Hensoldt und Renk ab. Für Verkaufsdruck sorgte eine mögliche neue US-Initiative, um den Ukraine-Krieg zu beenden. In einem Medienbericht hieß es, ein hochrangiger General des US-Militärs treffe derzeit in Kiew zu Friedensgesprächen ein.

Redcare Pharmacy und Delivery Hero erholen sich

Im MDax stiegen mit Redcare Pharmacy und Delivery Hero zwei Werte, die sich nach besonders schwacher Kursentwicklung erholten. Die Titel der Online-Apotheke wurden vom Analysehaus Cantor Fitzgerald mit einem Kursziel von 125 Euro in die Bewertung aufgenommen. Diese Zielmarke verspricht in etwa eine Kursverdopplung.

SMA Solar steigt zweistellig

Unter den Nebenwerten im SDax waren die Aktien von Hypoport stark gefragt. Sie erholten sich um gut 14,2 Prozent von ihrem niedrigsten Stand seit zwei Jahren. Der Finanzdienstleister hatte am Vorabend nach Börsenschluss Aktienrückkäufe für bis zu zehn Millionen Euro angekündigt. Analyst Simon Stippig von Warburg Research sprach von einem guten Zeitpunkt, um sich die Papiere ins Depot zu holen.

SMA Solar sprangen nach einer Kaufempfehlung des Investmenthauses Jefferies um 13,8 Prozent hoch. Auf ihrem Erholungspfad glichen sie mit dem höchsten Stand seit Juni 2024 einen Rückschlag vom Vortag wieder aus. Analyst Constantin Hesse lobte die Rückkehr des Wechselrichter-Herstellers zur Profitabilität.

(mit Material von dpa-AFX)