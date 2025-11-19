Dax-Anleger warten auf Nvidia-Zahlen
Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des KI-Konzerns Nvidia bleiben die Anleger auch im Dax defensiv. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen rund eine Stunde n vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,1 Prozent tiefer auf 23.150 Punkte.
Am Dienstagnachmittag war der Dax zeitweise bereits bis auf 23.085 Punkte gefallen. Letztlich schaffte er es jedoch knapp, seine exponentielle 200-Tage-Durchschnittslinie zu halten. Hier bahnt sich nun ein neuer Test an. Die Linie wird als Indikator für den langfristigen Trend viel beachtet. Unter die einfach berechnete 200-Tage-Linie war der Dax tags zuvor bereits gefallen - erstmals seit der heftigen Zwischenkorrektur im April. Die Stimmung am Aktienmarkt hat sich zuletzt rasant eingetrübt. Noch vor einer Woche hatte es so ausgesehen, als ob der Dax wieder seinen Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten anläuft.
USA: Deutlich im Minus
Die Unsicherheit unter Investoren über die Lage der Wirtschaft der Vereinigten Staaten und die Geldpolitik der Notenbank Fed hat am Dienstag die US-Börsen weiter nach unten gedrückt. Der Dow Jones Industrial verlor 1,07 Prozent auf 46.091,74 Zähler und fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober.
Erst am Mittwoch vergangener Woche hatte der Dow ein Rekordhoch erreicht. Von diesem Rekordhoch hat der Dow mittlerweile fast 5 Prozent eingebüßt. Der marktbreite S&P 500 gab am Dienstag um 0,83 Prozent auf 6.617,32 Punkte nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,20 Prozent auf 24.503,10 Zähler und damit wie beim Dow auf den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober abwärts.
Asien: Verluste
Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen zurückgehalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 0,2 Prozent. Für den CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen ging es um 0,3 Prozent nach oben, während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong 0,6 Prozent sank.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|48.537
|- 0,20 Prozent
|Hang Seng
|26.930
|- 0,60 Prozent
|CSI 300
|4.588
|+ 0,30 Prozent
Anleihen:
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|128,57
|- 0,02 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,70
|+ 0,01 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,12
|+ 0,04 Prozentpunkte
Devisen:
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1591
|- 0,14 Prozent
|Dollar in Yen
|155,35
|+ 0,47 Prozent
|Euro in Yen
|180,07
|+ 0,42 Prozent
Rohöl:
Umstufungen von Aktien:
BERENBERG STARTET DEUTZ MIT 'BUY' - ZIEL 10 EUR
EXANE BNP HEBT IONOS AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 29 (33) EUR
GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 50 (48) EUR - 'NEUTRAL'
GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 53,50 (51) EUR - 'BUY'
GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 12 (12,40) EUR - 'BUY'
GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 146 (148) EUR - 'B
Redaktion onvista/dpa-AFX
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–