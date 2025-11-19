Dax-Widerstand 23.400 23.600 Dax-Unterstützung 23.100 23.000

Dax-Rückblick:

Der Dax wurde gestern erneut abverkauft und auch heute Vormittag zeigt sich der Index eher schwach und setzt erneut in den unteren 23.100er-Bereich zurück, vor den Sitzungsprotokollen des jüngsten Fed-Meetings und den Nvidia-Quartalszahlen am Abend.

Dax-Ausblick:

Der Dax handelt aktuell im Bereich des viel beachteten EMA200 im Tageschart (blaue Linie im Chartbild unten). Das ist quasi die letzte Bastion der Käuferseite - dieser gleitende Durchschnitt wurde zuletzt im April unterboten. Ausgehend von dieser technischen Unterstützung wäre eine größere Zwischenerholung Richtung 23.500/600 Punkte in den kommenden Tagen drin.

Wird diese Unterstützung allerdings nachhaltig unterboten, droht eine Beschleunigung auf der Unterseite und schnelle Abgaben in den mittleren 22.000er Bereich. Es wird also spannend heute Abend.