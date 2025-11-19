W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Entspannung im China-Streit: Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab

dpa-AFX · Uhr
DEN HAAG (dpa-AFX) - Im Konflikt um den Chiphersteller Nexperia kommen die Niederlande China entgegen und geben die Kontrolle über das Unternehmen wieder ab. Das teilte Wirtschaftsminister Vincent Karremans in Den Haag mit./xx/DP/mis

