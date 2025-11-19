EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Kapsch TrafficCom AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



19.11.2025 / 09:25 CET/CEST

Hiermit gibt die Kapsch TrafficCom AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/60e7741335733c0959d7a03270f0f777ae7348d9/KTC%20Halbjahresbericht%202025_26.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/889ae5923f638c28d8fcac81c9435f064894c1af/KTC%20Half%20year%20report%202025_26.pdf

19.11.2025 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2 1120 Wien Österreich Internet: www.kapschtraffic.com

