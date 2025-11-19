W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: MEDICLIN AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MEDICLIN AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
MEDICLIN AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

19.11.2025 / 12:23 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die MEDICLIN AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.mediclin.de/investor-relations/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.mediclin.de/en/investor-relations/financial-publications/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://www.mediclin.de/investor-relations/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://www.mediclin.de/en/investor-relations/financial-publications/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MEDICLIN AG
Okenstraße 27
77652 Offenburg
Deutschland
Internet:www.mediclin.de
MediClin

