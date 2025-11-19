W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: MEDICLIN AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MEDICLIN AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
MEDICLIN AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

19.11.2025 / 12:29 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die MEDICLIN AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.05.2026

Ort:

https://www.mediclin.de/investor-relations/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.05.2026

Ort:

https://www.mediclin.de/en/investor-relations/financial-publications/

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://www.mediclin.de/investor-relations/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://www.mediclin.de/en/investor-relations/financial-publications/

19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MEDICLIN AG
Okenstraße 27
77652 Offenburg
Deutschland
Internet:www.mediclin.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2232662 19.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
MediClin

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden