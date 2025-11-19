W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Pfeiffer Vacuum Technology AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

19.11.2025 / 15:27 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Pfeiffer Vacuum Technology AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.pfeiffer-vacuum.com/German/finanzberichte/geschaftsberichte/default.aspx

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

https://ir.pfeiffer-vacuum.com/German/finanzberichte/finanzergebnisse/default.aspx

19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Pfeiffer Vacuum Technology AG
Berliner Str. 43
35614 Asslar
Deutschland
Internet:www.pfeiffer-vacuum.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2232788 19.11.2025 CET/CEST

