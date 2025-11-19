EQS-DD: DATAGROUP SE: HHS Beteiligungsgesellschaft mbH, Veräußerung von 2.615.790 Aktien gegen Geldleistung und Aktien der Dante HoldCo SE, München; die Gegenleistung wird nachträglichen ...

Veräußerung von 2.615.790 Aktien gegen Geldleistung und Aktien der Dante HoldCo SE, München; die Gegenleistung wird nachträglichen Anpassungen bei späterer Weiterveräußerung der Beteiligung an der DATAGROUP SE unterliegen. Der Vollzug des Geschäfts war an den Eintritt von Bedingungen geknüpft, u.a. der Bedingungen des öffentlichen Erwerbsangebots vom 09.05.2025.