EQS-DD: DATAGROUP SE: HHS Beteiligungsgesellschaft mbH, Veräußerung von 2.615.790 Aktien gegen Geldleistung und Aktien der Dante HoldCo SE, München; die Gegenleistung wird nachträglichen ...

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.11.2025 / 16:00 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|HHS Beteiligungsgesellschaft mbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Hans-Hermann (Max)
|Nachname(n):
|Schaber
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|DATAGROUP SE
b) LEI
|391200NEYPQM7LC12H89
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0JC8S7
b) Art des Geschäfts
|Veräußerung von 2.615.790 Aktien gegen Geldleistung und Aktien der Dante HoldCo SE, München; die Gegenleistung wird nachträglichen Anpassungen bei späterer Weiterveräußerung der Beteiligung an der DATAGROUP SE unterliegen. Der Vollzug des Geschäfts war an den Eintritt von Bedingungen geknüpft, u.a. der Bedingungen des öffentlichen Erwerbsangebots vom 09.05.2025.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|18.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DATAGROUP SE
|Wilhelm-Schickard-Str. 7
|72124 Pliezhausen
|Deutschland
|Internet:
|www.datagroup.de
