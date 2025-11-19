EQS-News: DanCenter erweitert sein Investitionsprogramm 2024 auf Deutschland und kündigt eine Gesamtinvestition von 50 Mio. € in Deutschland und Dänemark an

EQS-News: DanCenter / Schlagwort(e): Expansion

DanCenter erweitert sein Investitionsprogramm 2024 auf Deutschland und kündigt eine Gesamtinvestition von 50 Mio. € in Deutschland und Dänemark an



DanCenter, eines der größten und traditionsreichsten Ferienhausverwaltungsunternehmen Europas und Teil der PRISM-Gruppe, hat sein bereits angekündigtes Investitionsprogramm 2024 für Dänemark auf Deutschland ausgeweitet. Damit erhöht sich das gesamte Investitionsvolumen in beiden Märkten auf 50 Millionen Euro.

Diese erweiterten Investitionen fließen in den Ausbau des Netzwerks, die Modernisierung von Ferienhäusern, verbesserte Services für Eigentümer sowie technologische Weiterentwicklungen, die darauf abzielen, das Gästeerlebnis zu stärken und die Einnahmen der Eigentümer zu steigern.

Das 50-Mio.-€-Programm unterstützt DanCenters fortgesetzte Expansion in den Bereich der von der Gesellschaft betriebenen Hotels und Resorts, darunter eine neue 72-Zimmer-Anlage in Bayern, die sich in der finalen Vorbereitungsphase befindet und in den kommenden zwei Monaten eröffnen soll. Zudem verdoppelt DanCenter seine Marketinginvestitionen, um Sichtbarkeit und Auslastung in stark nachgefragten Freizeitdestinationen weiter zu erhöhen.

Deutschland hat sich zu einem der widerstandsfähigsten und am schnellsten wachsenden Märkte von DanCenter entwickelt. Trotz vereinzelter branchenweiter Schwächephasen im deutschen Ferienhausmarkt hat DanCenter die allgemeinen Markttrends übertroffen und ein Umsatzwachstum für Eigentümer von 9 % gegenüber dem Vorjahr erzielt – getrieben durch höhere Nachfrage und eine verbesserte Vertriebseffizienz in allen Bereichen.

Der GBV von DanCenter Deutschland stieg 2025 im Vergleich zu 2024 um 4 %. Für 2026 erwartet DanCenter Einnahmen in Höhe von 80–89 Mio. €, gestützt durch einen klaren Pfad zur Gewinnschwelle und moderater Profitabilität.

Auch die Gästezufriedenheit hat sich verbessert. Die Airbnb-Bewertungen in Deutschland stiegen von 4,23 auf 4,39, während die Trustpilot-Bewertungen stabil über 4 liegen.

Um die beschleunigten Investitionen und die wachsende Eigentümernachfrage zu unterstützen, erweitert und stärkt DanCenter seine in Deutschland ansässigen Teams für Eigentümerbetreuung und operative Abläufe. Dadurch werden schnellere Reaktionszeiten, bessere Kommunikation und eine höhere Servicequalität in allen Destinationen gewährleistet.

„Deutschland bleibt einer unserer wichtigsten Wachstumsmärkte. Unsere fortlaufenden Investitionen in Technologie, Service und neue Hospitality-Kategorien unterstreichen unser Vertrauen in die Region. Die Erweiterung unseres dänischen Investitionsprogramms 2024 auf Deutschland zeigt unser langfristiges Engagement für stärkere Eigentümerausschüttungen und höhere Gästezufriedenheit“, sagte Ritesh Agarwal, Gründer & CEO von PRISM, der Muttergesellschaft von DanCenter.

DanCenter ist ein Full-Service-Ferienhausverwalter, der Eigentümern hilft, ihre Einnahmen zu maximieren, indem er die Nachfrage über mehrere Online-Reiseplattformen (OTAs) sowie die eigene Website steigert. Mithilfe modernster, KI-gestützter Preissoftware sorgt DanCenter für optimale Buchungspreise, basierend auf Faktoren wie Haustyp, Saisonalität und Nachfrageentwicklung. Zusätzlich zur Umsatzsteigerung übernimmt DanCenter das komplette Management von Ferienhäusern – inklusive Reinigung, Instandhaltung und Vermarktung über alle OTA-Kanäle. Gästen bietet DanCenter eine große Auswahl an Ferienhäusern an attraktiven Standorten in Europa und nun auch in Indien – zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Weitere Informationen zu den Ferienhäusern und Services von DanCenter finden Sie unter www.dancenter.com

Pressekontakt: press@dancenter.com

