EQS-News: Die Biokonjugat-Anlage von Piramal Pharma Solutions in Grangemouth, Großbritannien, erhält aktualisierte MHRA-GMP-Zertifikate

Diese Zertifikate gelten für alle Aktivitäten, die im Helix-Gebäude des Standorts durchgeführt werden, einschließlich der dazugehörigen Lager- und Laborbereiche.

Die Zertifikate wurden nach Einreichung eines MHRA-GMP-Konformitätsberichts durch den Standort und nach Abschluss einer erfolgreichen Desktop-Inspektion erteilt.

Die aktualisierten Zertifikate sind drei Jahre lang gültig.

Diese Zertifikate umfassen alle Aktivitäten innerhalb des Helix-Gebäudes der Anlage, das auf die Herstellung und Prüfung von klinischen und kommerziellen Arzneimittelsubstanzen spezialisiert ist. Sie erstrecken sich auch auf die zugehörigen Lager- und Laborbereiche des Gebäudes. Zusammen mit den bestehenden GMP-Zertifikaten des Standorts stellen die aktualisierten Zertifikate sicher, dass Grangemouth gut gerüstet ist, um die Programme und Zulassungsanträge seiner Kunden zu unterstützen.

Als spezielle Entwicklungs- und Produktionsstätte für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) von Piramal Pharma Solutions bietet Grangemouth umfassende Lösungen für Biokonjugate, von der Prozessentwicklung bis zur Skalierung. Der Standort spielt auch eine wichtige Rolle im ADCelerate™-Programm, das den Weg von der Forschung und Entwicklung zur GMP-Produktion optimiert, um lebensrettende Biokonjugat-Therapien schneller zu den Patienten in die Kliniken zu bringen.

Die aktualisierten MHRA-GMP-Zertifikate spiegeln das kontinuierliche Engagement für Spitzenleistungen in Grangemouth wider, das sich in einer außergewöhnlichen Erfolgsbilanz bei der Zulassung und einer langjährigen Geschichte erfolgreicher Inspektionen durch die USFDA, PMDA, ANVISA, das türkische Gesundheitsministerium und die südkoreanische FDA zeigt.

„Diese Leistung unterstreicht das Engagement des Standorts Grangemouth für die Einhaltung höchster Qualitätsstandards in allen Bereichen", sagte Peter DeYoung, CEO von Piramal Global Pharma. „Mit diesen aktualisierten MHRA-GMP-Zertifikaten kann der Standort unsere Partner in diesem wichtigen Bereich der Arzneimittelentwicklung weiterhin unterstützen und ihnen dabei helfen, Patienten in Not mit höchster Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit mit Biokonjugat-Therapien zu versorgen."

Informationen zu Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), welches End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dies ermöglicht uns, ein umfassendes Dienstleistungsspektrum anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, Zubehör für klinische Studien, kommerzielle Lieferung von API sowie fertigen Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung hochwirksamer APIs, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet außerdem Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für Biologika an, darunter Impfstoffe, Gentherapien und monoklonale Antikörper, die durch die Investition von Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited ermöglicht wurden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf: Piramal Pharma Solutions | LinkedIn | Facebook | X

Informationen zu Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) ( BSE: 543635) bietet über seine 17* weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäftsbereich für komplexe Krankenhausgenerika, und Piramal Consumer Healthcare, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich eines von PPLs Partnerunternehmen, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Außerdem hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, das in den Segmenten Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.

Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn

*Enthält eine Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio.

