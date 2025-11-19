EQS-News: Dokumentarfilm The Story of Synergy (Africa Edition) zeigt Afrikas Dynamik und Partnerschaft mit China

EQS-News: China International Publishing Center (CIPC) / Schlagwort(e): Produkteinführung

Dokumentarfilm The Story of Synergy (Africa Edition) zeigt Afrikas Dynamik und Partnerschaft mit China



19.11.2025 / 06:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





JOHANNESBURG, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Während sich der G20-Gipfel darauf vorbereitet, am 22. November in Johannesburg, Südafrika, zusammenzukommen – und damit erstmals ein afrikanisches Land den turnusmäßigen Vorsitz der G20 innehat – fängt eine neue Dokumentation ein, wie ein Kontinent eine zunehmend wichtige Rolle in der globalen Governance übernimmt.

Wie sieht Afrika heute aus? Das Filmteam von The Story of Synergy (Africa Edition) begab sich auf eine 40-tägige Reise durch das östliche, westliche und südliche Afrika, eine Reise, die vorgefasste Meinungen infrage stellte. Sie dokumentierten sowohl die Macher als auch die Innovatoren auf dem gesamten Kontinent, wobei sie Geschichten der Zusammenarbeit zwischen China und Afrika in Bereichen wie erneuerbare Energien, umweltfreundlicher Transport, moderne Landwirtschaft, fortschrittliche technische Ausrüstung sowie Handel beleuchteten.

Der Dokumentarfilm zeigt ein Afrika, das in Bewegung ist: wo umweltverträgliche Verkehrsmittel und erneuerbare Energielösungen Licht in die Haushalte bringen, wo moderne landwirtschaftliche Methoden sowie Geräte weite Ackerflächen bewirtschaften und wo das geschäftige Treiben auf den Marktplätzen die Dynamik des Handels widerspiegelt.

The Story of Synergy (Africa Edition), produziert vom China International Publishing Center (CIPC) und dem Hunan Broadcasting System, wird ab 18. November weltweit veröffentlicht.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2824351/1117.mp4

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dokumentarfilm-the-story-of-synergy-africa-edition-zeigt-afrikas-dynamik-und-partnerschaft-mit-china-302619709.html