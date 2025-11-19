EQS-News: Kvantify Qrunch - Quanteninformatik für chemische und biologische Innovationen nutzbar machen

EQS-News: Kvantify ApS / Schlagwort(e): Produkteinführung

KOPENHAGEN, Dänemark, 19. November 2025 /PRNewswire/ --

Kvantify, ein dänisches Pionier-Unternehmen auf dem Gebiet der Quantencomputer-Software, gab heute die Einführung seines Flaggschiff-Produkts bekannt: Qrunch. Qrunch ist eine zugängliche Lösung für Quantencomputer, die Innovationen in der chemischen und biologischen Industrie aktiv vorantreibt. Qrunch wird erstmals am 19. November auf der Konferenz SC25 in St. Louis vorgestellt.

Chemische Simulationen sind von zentraler Bedeutung für die Pharma- und Biotech-Industrie und ein wichtiger Motor für Innovationen, die für die Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sind. Die Quanteninformatik ist ein Hauptkandidat für die Beschleunigung dieses Prozesses, und die Forschung auf diesem Gebiet schreitet stetig voran. Drei grundlegende Hindernisse haben jedoch die Einführung in Unternehmen behindert: eingeschränkte Zugänglichkeit für Nicht-Quantumsspezialisten, unzureichende Skalierbarkeit für reale Problemgrößen und ein unerschwingliches Kosten-Nutzen-Verhältnis. Qrunch löst diese Herausforderungen durch die Bereitstellung von Quantentechnologie auf Unternehmensniveau, die speziell für chemische Berechnungsabläufe entwickelt wurde. Die Plattform abstrahiert komplexe Quantenoperationen zu einer intuitiven Schnittstelle, die es Fachwissenschaftlern ermöglicht, Quantenalgorithmen ohne Quantenkenntnisse zu entwickeln und einzusetzen. Dies verkürzt die Entwicklungszeit um Größenordnungen im Vergleich zur direkten Hardware-Programmierung und ermöglicht es Chemikern, sich auf die Lösung wissenschaftlicher Probleme zu konzentrieren, anstatt sich mit Quantengatter-Sequenzen und Qubit-Topologie-Zwängen zu beschäftigen.

„Ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal ist Qrunchs domänenspezifischer Ansatz für Quantencomputing, der die vollständige Nutzung von Quantenhardware auf dem Chip ermöglicht", erklärt Nikolaj Zinner, CSO bei Kvantify. „Während herkömmliche Quantensoftware in der Regel nur auf 10–30 % der verfügbaren Qubits zugreift, ermöglichen die chemiespezifischen Strategien von Qrunch eine effiziente Ausführung über vollständige Prozessorarchitekturen hinweg. Dies wurde durch Molekularsimulationen mit bis zu 80 Qubits auf aktuellen Quantenprozessoren validiert, die eine 3- bis 4-fache Verbesserung der Problemlösungskapazität im Vergleich zu Standardansätzen zeigen."

Für pharmazeutische und materialwissenschaftliche Anwendungen bedeuten diese Fähigkeiten eine Verkürzung der Projektlaufzeiten, eine Erweiterung des Spektrums an vertretbaren molekularen Systemen und die Möglichkeit, größere, kommerziell relevante Moleküle zu modellieren.

„Mit dieser Art von Berechnung und anschließender Analyse des Verhaltens von Enzymen während der Katalyse können wir ein tieferes Verständnis grundlegender biologischer Prozesse gewinnen. Wir werden Erkenntnisse gewinnen, die die Effizienz unserer bestehenden Enzymprodukte verbessern können", erklärt Lars Olsen, Senior Department Manager bei Novonesis.

Qrunch positioniert das Quantencomputing als eine Technologie, die die Grenzen der lösbaren Probleme in der Computerchemie erweitert. Dies wird dadurch unterstrichen, dass Qrunch das gesamte Spektrum aktueller Gate-basierter Quantencomputer unterstützt, einschließlich derer, die über Amazon Braket, den Quantencomputerdienst von Amazon Web Services (AWS), zugänglich sind.

Qrunch ist auch eng in das europäische Quanten-Ökosystem eingebunden und wird gemeinsam mit IQM Quantum Computers, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der supraleitenden Quanteninformatik mit europäischem Hintergrund, eingeführt.

„Leistungsstarke Quantensoftware ist eine entscheidende Komponente bei der Kommerzialisierung von Quantencomputern, und Kvantify Qrunch bietet genau das. Wir freuen uns, mit Kvantify zusammenzuarbeiten, um das europäische Quanten-Ökosystem zu stärken und Synergien zwischen Hardware und Software zu nutzen", sagt Jan Goetz, Co-CEO und Mitbegründer von IQM Quantum Computers, .

Qrunch ist ab sofort verfügbar.

Weitere Informationen zu Qrunch: https://www.kvantify.com/products/qrunch.

Informationen zu Kvantify

Kvantify ist ein bahnbrechendes Quantensoftware-Unternehmen mit Sitz in Dänemark. Sein Ziel ist es, die molekulare Forschung durch die Verbindung von Quanten- und klassischem Computing zu verändern.

