EQS-News: Nordex Group erhält von BMR energy solutions einen Auftrag über 21 MW

Aufträge von BMR summieren sich allein 2025 bis heute auf knapp 110 MW

Hamburg, 19. November 2025. Die Nordex Group hat von der BMR energy solutions GmbH einen weiteren Auftrag zur Lieferung und Errichtung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen erhalten. Für den Windpark „Heinsberg-Boverath“ mit einer Gesamtleistung von 21 MW liefert die Nordex Group drei Turbinen des Typs N163/6.X.

Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Service der Turbinen über 20 Jahre.

Neben dem 21-MW-Projekt Heinsberg-Boverath hat die Nordex Group in diesem Jahr bereits zahlreiche weitere Projekte von BMR in Deutschland erhalten. Insgesamt hat der Projektentwickler mit Sitz in Geilenkirchen seit Januar 2025 weitere Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 88,8 MW für Anlagen vom Typ N149/5.X sowie N163 der 5.X- und 6.X-Klasse bei Nordex bestellt. Die Turbinen werden in Windparks bei Bedburg, Wanlo, Geilenkirchen sowie in Heinsberg-Boverath im Rheinischen Revier als auch in Willich am Niederrhein zum Einsatz kommen. Die Anlagen werden 2026 und 2027 in Betrieb gehen. Die Turbinen im Rheinischen Revier werden dann für den erfolgreichen Strukturwandel in der Region stehen, die durch den vorgesehenen Ausstieg aus der Kohleverstromung in den nächsten Jahren eine ökologische Wende durchläuft.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com

