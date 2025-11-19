EQS-News: Orion Innovation verstärkt seinen Vorstand mit den Branchenveteranen Melanie Kalmar und Randy Kern

EQS-News: Orion Innovation / Schlagwort(e): Personalie

Neue Ernennungen unterstreichen das Engagement von Orion für Wachstum, Technologieführerschaft und eine verstärkte globale Präsenz in den Bereichen Daten, KI und Cloud.

ISELIN, N.J., 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Orion Innovation („Orion"), ein führendes Unternehmen im Bereich daten- und KI-gestützte Softwareentwicklung, hat heute die Ernennung von Melanie Kalmar und Randy Kern in seinen Vorstand bekannt gegeben. Beide sind äußerst versierte Führungskräfte im Technologiebereich mit umfassender Erfahrung in der Leitung globaler Initiativen für digitale Transformation, Technik und Innovation in Fortune-500-Unternehmen.

Kalmar und Kern werden Orion strategisch beraten, während das Unternehmen seine Führungsposition in den Bereichen Daten, KI und Cloud-Innovation weiter ausbaut und seine Mission vorantreibt, Kunden bei der Modernisierung, Innovation und ihrem Wachstum zu unterstützen.

Melanie Kalmar ist eine angesehene Führungskraft im Technologiebereich mit fast vier Jahrzehnten Erfahrung bei Dow, wo sie zuletzt als Corporate Vice President, Chief Information Officer und Chief Digital Officer tätig war. Sie leitete globale Initiativen zur digitalen Transformation, die IT-Strategie, Cybersicherheit, KI/GenAI sowie bedeutende Fusionen und Übernahmen umfassten. Kalmar wurde mit dem National CIO of the Year ORBIE Award ausgezeichnet und in die Forbes CIO Next-Liste der 50 führenden Technologieführer aufgenommen. Darüber hinaus setzt sie sich leidenschaftlich für Frauen in der Technologiebranche, MINT-Karrieren und die Entwicklung von Gemeinschaften ein.

Randy Kern verfügt über mehr als drei Jahrzehnte technologischer Führungserfahrung bei Marqeta, Salesforce und Microsoft. Er hat große Software-, Cloud- und Infrastruktur-Engineering-Organisationen geleitet und dabei Fortschritte in den Bereichen Skalierbarkeit, Architektur und Unternehmensmodernisierung vorangetrieben. Kern ist weithin für sein fundiertes technisches Fachwissen und seinen kooperativen Ansatz zur Förderung von Transformationen anerkannt.

Carlo Padovano, Chairman & Partner, One Equity Partners (OEP), sagte, dass die Ernennungen die Erfahrung des Vorstands in den Bereichen Technologie und Unternehmensumwandlung stärken. „Die kombinierte Expertise von Randy und Melanie wird die strategische Ausrichtung von Orion stärken, während das Unternehmen weiterhin innovativ ist, wächst und messbaren Mehrwert für Kunden weltweit schafft", erklärte er.

Brian Bronson, Chief Executive Officer von Orion Innovation, sagte, dass sich das Unternehmen freue, beide Führungskräfte begrüßen zu dürfen. „Melanie und Randy bringen eine beeindruckende Kombination aus Visionen und praktischer Erfahrung mit, die dazu beiträgt, dass wir uns weiterhin von anderen unterscheiden und den Markt revolutionieren. Ihre Führungserfahrung und ihr Verständnis für Unternehmensumwandlungen werden Orion dabei unterstützen, unsere Partnerschaften mit Kunden zu vertiefen und unsere Wachstumsagenda voranzutreiben.

Kalmar erklärte, es sei ihr eine Ehre, in einer entscheidenden Phase des beschleunigten Wachstums und der Innovationsagenda des Unternehmens dem Vorstand von Orion beizutreten. „Orions Fokus auf technologiegetriebene Transformation und die agile Art und Weise, wie das Unternehmen mit seinen Kunden zusammenarbeitet, machen es zu einem bedeutenden Akteur in der neuen, daten- und KI-zentrierten Welt."

Kern fügte hinzu: „Orion definiert neu, wie Unternehmen Technologie für Innovation und Skalierung nutzen. Ich freue mich darauf, zur Stärkung der technischen und datenbezogenen Kompetenzen und Angebote beizutragen, um die nächste Generation digitaler Lösungen voranzutreiben.

Informationen zu Orion Innovation

Orion Innovation bietet Lösungen der nächsten Generation in den Bereichen Daten, KI, Cloud, digitale Erfahrung und Cybersicherheit und unterstützt Unternehmen dabei, innovativ zu sein, zu skalieren und Zukunftstechnologien zu nutzen. Mit fundiertem Fachwissen im Bereich Softwareentwicklung und einem ausgeprägten Verständnis für branchenspezifische Herausforderungen entwickeln wir datengesteuerte Produkte und Lösungen, die das Kundenerlebnis verbessern, das Wachstum beschleunigen und langfristigen Wert schaffen. Stellen Sie sich vor, was als Nächstes kommt. Bauen Sie, was wichtig ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.orioninc.com.

Informationen zu One Equity Partners

One Equity Partners („OEP") ist eine mittelständische Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf die Sektoren Industrie, Gesundheitswesen und Technologie in Nordamerika und Europa konzentriert. Das Unternehmen ist bestrebt, durch die Identifizierung und Durchführung von transformativen Unternehmenszusammenschlüssen marktführende Unternehmen aufzubauen. OEP ist ein vertrauenswürdiger Partner mit einem differenzierten Investitionsprozess, einem breit gefächerten und erfahrenen Team und einer etablierten Erfolgsbilanz, die langfristige Werte für seine Partner schafft. Seit 2001 hat das Unternehmen weltweit mehr als 400 Transaktionen abgeschlossen. OEP wurde 2001 gegründet und 2015 von JP Morgan ausgegliedert. Das Unternehmen hat Büros in New York, Chicago, Frankfurt und Amsterdam. Weitere Informationen finden Sie unter www.oneequity.com.

