EQS-News: PFISTERER setzt in den ersten neun Monaten 2025 den Wachstumskurs weiter fort – Ergebnis und Auftragseingang deutlich gesteigert

PFISTERER setzt in den ersten neun Monaten 2025 den Wachstumskurs weiter fort – Ergebnis und Auftragseingang deutlich gesteigert



19.11.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS

19. November 2025

PFISTERER setzt in den ersten neun Monaten 2025 den Wachstumskurs weiter fort – Ergebnis und Auftragseingang deutlich gesteigert

Auftragseingang +33,6 % auf 431,3 Mio. € und Auftragsbestand +46,0 % auf Rekordwert von 338,7 Mio. €

Umsatz wächst um 14,5 % auf 326,6 Mio. €, Adj. EBITDA steigt überproportional um 27,7 % auf 61,0 Mio. €

Periodenergebnis verbessert sich um 67,2 % auf 35,2 Mio. €

Starkes Q3 mit Umsatzplus von +25,5 % auf 113,1 Mio. € und Adj. EBITDA von +67,0 % auf 21,5 Mio. €

Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2025 eine Fortsetzung der Entwicklung

Winterbach, Deutschland: Die PFISTERER Holding SE, („PFISTERER“; ISIN: DE000PFSE212), ein global führender Anbieter von Verbindungstechnik für Energieinfrastrukturen, setzt ihren profitablen Wachstumskurs auch im dritten Quartal 2025 fort.

Der Gesamtumsatz stieg in den ersten neun Monaten um 14,5 % auf 326,6 Mio. € (Vj. 285,2 Mio. €). Das bereinigte EBITDA legte überproportional um 27,7 % auf 61,0 Mio. € (Vj. 47,8 Mio. €) zu, die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich damit von 16,8 % auf 18,7 %. Das Periodenergebnis stieg deutlich um 67,2 % auf 35,2 Mio. €.

Der Auftragseingang erhöhte sich um 33,6 % auf 431,3 Mio. €, der Auftragsbestand um 46,0 % auf den Rekordwert von 338,7 Mio. € (Vj. 232,0 Mio. €) – ein starkes Signal für die anhaltend hohe Nachfrage nach PFISTERER-Lösungen.

DRITTES QUARTAL MIT DEUTLICHER DYNAMIK

Im dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum weiter. Der Umsatz lag mit 113,1 Mio. € um 25,5 % über dem Vorjahreswert, das bereinigte EBITDA stieg um 67,0 % auf 21,5 Mio. € und das Periodenergebnis kletterte um 186,3 % auf 13,4 Mio. €.

STARKE BILANZ UND STRATEGISCHE FORTSCHRITTE

Das Eigenkapital erhöhte sich bis Ende September auf 185,4 Mio. € (Vj. 83,7 Mio. €), die Eigenkapitalquote auf 53,1 %. Die liquiden Mittel stiegen auf 65,6 Mio. € (Vj. 12,5 Mio. €). Neben dem erfolgreichen operativen Geschäft trug der Börsengang im Mai 2025 wesentlich zu dieser Stärkung bei.

AUSBLICK

Angesichts der starken Entwicklung in den ersten neun Monaten und der positiven Marktperspektiven erwartet PFISTERER für das Gesamtjahr weiter stark steigende Umsätze und Auftragseingänge. Mittelfristig bestätigt der Vorstand das Ziel, die bereinigte EBITDA-Marge in den hohen Zehnerprozentbereichen zu entwickeln.

Johannes Linden, Vorstandsmitglied und -sprecher PFISTERER: „Wir konnten unser Umsatz- und Ergebniswachstum erneut beschleunigen und sind mit unserer Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten sehr zufrieden. Die Energiewende, Dekarbonisierung und der Ausbau von KI-Infrastrukturen erhöhen den Bedarf an zuverlässiger Energieübertragung – und genau hier bieten wir Lösungen, die wir kontinuierlich durch technologische Innovationen ergänzen. Unser neues HVDC-Labor festigt beispielsweise unsere Position als Technologieführer und Wegbereiter für die Energieinfrastruktur der Zukunft.“

Die vollständige Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2025 steht im Bereich Investoren auf www.pfisterer.com zum Download bereit.

Über PFISTERER

Die PFISTERER Holding SE ist ein weltweit führendes, börsennotiertes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Wir entwickeln, fertigen und vertreiben Lösungen zum Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter an zentralen Schnittstellen in Stromnetzen von der Erzeugung über die Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie. Mit über 100 Jahren Erfahrung seit unserer Gründung im Jahr 1921 sind wir an 17 Standorten in 15 Ländern vertreten und beliefern Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit. PFISTERER steht für Unabhängigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit mit dem Ziel, eine sichere und zukunftsfähige Energieinfrastruktur zu ermöglichen. Weitere Informationen unter www.pfisterer.com.

PRESSEKONTAKT

Trang Grün

Corporate Head of Marketing & Communication

Tel.: +49 151 44382202

E-Mail: trang.gruen@pfisterer.com

INVESTOR RELATIONS

Stefanie Eberding

Head of Investor Relations

Tel.: +49 7181 7005 149

E-Mail: stefanie.eberding@pfisterer.com

PFISTERER Holding SE

Rosenstr. 44

73650 Winterbach

Deutschland

Web: www.pfisterer.com

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



