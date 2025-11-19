EQS-News: Tech Mahindra und DFKI arbeiten zusammen, um gemeinsam innovative Lösungen für intelligente Fabriken für deutsche Unternehmen zu entwickeln

EQS-News: Tech Mahindra / Schlagwort(e): Vereinbarung

Tech Mahindra und DFKI arbeiten zusammen, um gemeinsam innovative Lösungen für intelligente Fabriken für deutsche Unternehmen zu entwickeln



PUNE, Indien, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Tech Mahindra (NSE: TECHM), ein weltweit führender Anbieter von Technologieberatung und digitalen Lösungen für Unternehmen aller Branchen, und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) haben heute eine Zusammenarbeit angekündigt, um gemeinsam innovative Lösungen der nächsten Generation für intelligente Fabriken zu entwickeln. Gemeinsam werden sie skalierbare, sichere und praktische KI-Lösungen entwickeln, die die digitale Transformation für produzierende Unternehmen in Deutschland neu definieren.

Die Zusammenarbeit wird die angewandte Innovation und Branchenexpertise von Tech Mahindra mit den erstklassigen Forschungskapazitäten des DFKI zusammenbringen, um die Entwicklung verantwortungsbewusster und menschenzentrierter KI-Lösungen für den Fertigungssektor zu beschleunigen. Die Organisationen werden gemeinsam Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in Bereichen wie generative KI, Robotik, Mensch-Maschine-Interaktion, digitale Zwillinge, semantische Datenmodelle, nachhaltige und autonome Produktionssysteme sowie agentenbasierte KI untersuchen. Die Zusammenarbeit wird sich auch auf kompetenzbasierte Fertigung und verteilte, vernetzte Ökosysteme konzentrieren und damit den Grundstein für die Fabriken der Zukunft legen.

Harshul Asnani, Präsident und Leiter des Europageschäfts von Tech Mahindra, sagte: „Da die Fertigungsindustrie in eine Ära eintritt, in der KI und Robotik die Wettbewerbsfähigkeit bestimmen werden, ist unsere Zusammenarbeit mit dem DFKI ein Beispiel für unser Engagement beim Aufbau der nächsten Generation adaptiver, KI-gestützter Fertigungsökosysteme. Gemeinsam wollen wir die Lücke zwischen Forschung und praktischer Anwendung schließen und es unseren Kunden ermöglichen, Intelligenz in ihren gesamten Wertschöpfungsketten zu erschließen, während wir gleichzeitig sicherstellen, dass jede Innovation ethisch, nachhaltig und menschenzentriert bleibt."

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Tech Mahindra seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Deutschland ausweiten, seinen Beitrag für seine europäischen Kunden aus der Fertigungsindustrie erhöhen und Zugang zu zusätzlichen Kundennetzwerken erhalten. Das DFKI wird daran arbeiten, seine KI-Technologien in das Manufacturing Experience Center und die Kundenprojekte von Tech Mahindra zu integrieren und so die Anwendung der Forschung in industriellen Umgebungen zu unterstützen.

Prof. Dr.-Ing. Martin Ruskowski, Leiter des Forschungsbereichs Innovative Fabriksysteme, DFKI, sagte: „Die wichtige Zusammenarbeit zwischen DFKI und Tech Mahindra ermöglicht es, die Produktion durch agentenbasierte KI auf eine neue Ebene der Wertschöpfung zu heben. Roboter der nächsten Generation werden durch intelligente Software effizienter und können noch enger mit ihren menschlichen Kollegen zusammenarbeiten."

Die Zusammenarbeit spiegelt die gemeinsame Vision beider Organisationen wider, eine intelligente, nachhaltige und anpassungsfähige Fertigung voranzutreiben und Branchen dabei zu unterstützen, den Schritt von der Automatisierung zur Intelligenz zu vollziehen. Sie konzentriert sich auf F&E-getriebene Innovationen und wird durch die Förderung der nächsten Generation KI-gesteuerter Fertigungskapazitäten langfristigen Wert schaffen.

