EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

19.11.2025 / 10:24 CET/CEST
Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
19.11.2025 / 10:24 CET/CEST
Herr Lord Michael Hintze, Großbritannien hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 18.11.2025 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 24.10.2025 über Folgendes informiert:
- Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele.
- Der Meldende beabsichtigt nicht, durch Erwerb oder auf andere Weise weitere Stimmrechte zu erwerben.
- Der Meldende beabsichtigt nicht, Einfluss auf die Zusammensetzung der Verwaltung, der Geschäftsleitung oder des Aufsichtsrats des Emittenten zu nehmen.
- Die meldepflichtige Person beabsichtigt nicht, die Kapitalstruktur des Unternehmens zu verändern, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdfinanzierung und der Dividendenpolitik.
- Was die Finanzierungsquelle betrifft, so wird das Kapital zu 100 % durch Eigenkapital finanziert, mit dem die meldepflichtige Person den Erwerb der Stimmrechte finanzieren muss.
