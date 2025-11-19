Erstes AKW in Ägypten: Al-Sisi und Putin begehen Meilenstein

KAIRO/MOSKAU (dpa-AFX) - Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi und Russlands Staatschef Wladimir Putin haben einen wichtigen Meilenstein beim Bau des ersten ägyptischen Atomkraftwerks begangen. Die beiden Staatschefs nahmen per Videokonferenz an der Veranstaltung teil.

Das Kraftwerk im Ort Al-Dabaa an der Mittelmeerküste im Nordwesten des Landes wird mit russischer Hilfe gebaut. Der erste Reaktor soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2028 in Betrieb genommen werden. Bei der Zeremonie anlässlich der Installation eines Druckbehälters wurde nach Angaben von al-Sisi auch eine Vereinbarung über den Kauf von Kernbrennstoff unterzeichnet. Zum Umfang des Abkommens wurden jedoch keine Angaben gemacht.

Ägyptens Präsident lobt gute Beziehung zu Moskau

Al-Sisi sprach in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache von einem Traum, der wahr geworden sei, "dank der strategischen und stabilen Beziehungen zwischen Ägypten und Russland". Nach Fertigstellung sollen die vier Kernreaktoren etwa zehn Prozent des Energiebedarfs in dem mit etwa 110 Millionen Menschen bevölkerungsreichsten arabischen Land produzieren.

Der Bau des ersten AKW in Ägypten komme dank russischer Hilfe "erfolgreich" voran, sagte Kremlchef Wladimir Putin bei der Veranstaltung. "Faktisch gehen wir jetzt zur wichtigsten Etappe der technologischen Ausstattung des Kraftwerks über und können schon in absehbarer Zukunft mit der Produktion von Strom beginnen, der für die Bedürfnisse der wachsenden ägyptischen Wirtschaft nötig ist", so Putin weiter.

Erst Tags zuvor hatte Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman bei seinem Besuch in Washington eine gemeinsame Erklärung zum Abschluss über Verhandlungen für eine Kooperation mit den USA im Bereich der zivilen Nutzung der Atomenergie getroffen./cmy/DP/jha