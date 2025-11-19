W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EU-Kommission will Cookie-Klicks im Internet reduzieren

dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Internetnutzer sollen nach dem Willen der EU-Kommission künftig weniger Klicks für Cookie-Einstellungen machen müssen. Trotz deutlicher Kritik von Datenschützern will die Behörde zudem an weitere Digitalregeln ran und etwa das europäische KI-Gesetz abschwächen, wie in Brüssel verkündet wurde./tre/DP/stk

