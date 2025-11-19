W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.11.2025

onvista · Uhr
Dividenden-AristokratenBatterienCybersecurityKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BullishBericht 3. Quartal 2025
Deere & CoBericht Geschäftsjahr 2025
IMPACT SilverBericht 3. Quartal 2025
LenovoBericht 2. Quartal 2026
LowesBericht 3. Quartal 2025
Maschinenfabrik Berthold HermleBericht 3. Quartal 2025
MFE MediaForEurope ABericht 3. Quartal 2025
NetEase (ADR)Bericht 3. Quartal 2025
NvidiaBericht 3. Quartal 2026
Palo Alto NetworksBericht 1. Quartal 2026
Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM)Bericht 3. Quartal 2025
Sto SEBericht 3. Quartal 2025
TargetBericht 3. Quartal 2025
TJX CompaniesBericht 3. Quartal 2026
TJX CompaniesBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia
Palo Alto Networks
Bullish
Lenovo
Deere & Co
Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM)
Target
Maschinenfabrik Berthold Hermle
Sto SE
TJX
MFE MediaForEurope A
Lowes
IMPACT Silver
NetEase (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.11.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.11.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.11.202514. Nov. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.11.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.11.202513. Nov. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.11.2025
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden