Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.11.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Bullish
|Bericht 3. Quartal 2025
|Deere & Co
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|IMPACT Silver
|Bericht 3. Quartal 2025
|Lenovo
|Bericht 2. Quartal 2026
|Lowes
|Bericht 3. Quartal 2025
|Maschinenfabrik Berthold Hermle
|Bericht 3. Quartal 2025
|MFE MediaForEurope A
|Bericht 3. Quartal 2025
|NetEase (ADR)
|Bericht 3. Quartal 2025
|Nvidia
|Bericht 3. Quartal 2026
|Palo Alto Networks
|Bericht 1. Quartal 2026
|Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM)
|Bericht 3. Quartal 2025
|Sto SE
|Bericht 3. Quartal 2025
|Target
|Bericht 3. Quartal 2025
|TJX Companies
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
