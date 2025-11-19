Iberdrola Analyse: Profiteur von Stromnetz-Boom und KI-Nachfrage

In dieser Folge geht es darum, warum Iberdrola für viele Investoren gerade wieder in den Fokus rückt und welche Entwicklungen das Unternehmen strategisch nach vorne bringen könnten.

Martin beleuchtet die großen Investitionsprogramme, die Rolle im wachsenden Markt der Rechenzentrums-Stromversorgung und die Frage, wie stabil die Ertragsbasis wirklich ist.

Du bekommst wie immer eine klare, fundierte Analyse - inklusive eines professionellen Blicks auf den Chart. Wenn du wissen willst, welche Faktoren Iberdrola in den kommenden Jahren prägen könnten und wo die Chancen (und Risiken) liegen, solltest du unbedingt dranbleiben.