IRW-News: Frequentis AG: FREQUENTIS bringt TowerX für sichereren, smarteren und integrierten Betrieb auf den Markt

IRW-PRESS: Frequentis AG: FREQUENTIS bringt TowerX für sichereren, smarteren und integrierten Betrieb auf den Markt

Wien (IRW-Press/19.11.2025) -

*

Das Tower-Automatisierungs-Produkt der nächsten Generation kombiniert vier Frequentis-Module in einem einzigen integrierten System

*

Es optimiert den Betrieb, erhöht die Sicherheit und steigert die betriebliche und Systemleistung

*

Datenzentrumsfähig und abgesichert durch robuste Sicherheitsarchitekturen

*

Skalierbarer Einsatz für Tower jeder Größe

Der Flugbetrieb entwickelt sich rasant weiter, getrieben von strengeren Regulierungen und steigenden Anforderungen an die Cybersicherheit sowie der Notwendigkeit häufigerer Systemupdates. Trotzdem bleiben viele Tower fragmentiert, was die betriebliche und technische Komplexität erhöht.

TowerX revolutioniert den Towerbetrieb durch eine einheitliche, intelligente und modulare Plattform, die Lots:innen unterstützt und zugleich die Sicherheit, Effizienz und das Lagebild verbessert, selbst unter widrigen Wetterbedingungen oder bei hohem Verkehrsaufkommen.

"TowerX ist mehr als ein Produkt, es ist unser strategischer Schritt, zukunftsfähige, integrierte Innovationen zu liefern, die sich an jede Umgebung anpassen", sagt Reinhard Grimm, Frequentis Executive Vice President ATM. "Es reduziert den Integrationsaufwand und bringt operative und technische Teams durch Harmonisierung näher zusammen. TowerX wird bereits bei Schlüsselprojekten in Norwegen und Australien eingesetzt, wo es seine Fähigkeiten unter Beweis stellt."

Integriert, anpassungsfähig, kompatibel

Eine zentrale Komponente von TowerX ist die integrierte Controller Working Position (iCWP), die ein nutzer:innenfreundliches Human-Machine-Interface (HMI) für Routing, Steuerung, Überwachung und Flugdaten bietet. Ihr anpassungsfähiges Design stellt eine nahtlose Integration für verschiedene Betriebsanforderungen, Arbeitsabläufe von Lots:innen und Einsatzmodelle für Digital-Tower-Umgebungen sicher.

Einheitliches Systemmanagement und Skalierbarkeit

Durch die Integration mit MosaiX, der offenen digitalen Plattform von Frequentis, profitiert TowerX von einer einheitlichen Systemverwaltung und -orchestrierung. Dies ermöglicht die Bereitstellung von Diensten, die Zustandsüberwachung und die Lebenszykluskontrolle über alle Module hinweg von einem einzigen HMI aus, was einen kosteneffizienten Betrieb und eine vereinfachte technische Überwachung im Betrieb ermöglicht.

TowerX ist auf Skalierung ausgelegt von kleinen regionalen Towern bis hin zu komplexen Flughäfen mit mehreren Start- und Landebahnen und Notfallumgebungen sowie von konventionellen bis hin zu digitalen Towern. Mit einer harmonisierten Architektur und vielfältigen Konfigurierungsmöglichkeiten unterstützt TowerX schrittweises Wachstum, den Einsatz an mehreren Standorten und die nahtlose Integration in ältere oder fremde Systeme. Es ist die Plattform der Wahl für zukunftssicheren Tower-Betrieb.

Gebaut auf einer modernen, serviceorientierten Architektur kombiniert TowerX vier bewährte Frequentis-Produkte smartSTRIPS, smartTOOLS, smartVISION und TowerPad zu einer einzigen integrierten Lösung. Jedes dieser bestehenden Produkte fungiert jetzt als spezialisiertes Modul, was ein harmonisiertes Nutzer:innenerlebnis und einen gemeinsamen Produktlebenszyklus ermöglicht.

Erfahren Sie mehr bei unserem Webinar am 27. November 2025

TowerX wurde bei der Tower User Group in Wien im September 2025 vorab ausgewählten Kunden präsentiert. Wenn Sie mehr über TowerX erfahren möchten, nehmen Sie an unserem eXplore Webinar am 27. November teil (

https://attendee.gotowebinar.com/rt/6850394398319193693?source=pressrelease).

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.500 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG

Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Stefan Marin

Tel.: +431811501074

E-Mail: stefan.marin@frequentis.com

Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

