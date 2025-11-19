IRW-News: Karbon-X Corp: Karbon-X treibt Waldschutzmaßnahmen unter Leitung der lokalen Community in der kolumbianischen Region Meta voran

IRW-PRESS: Karbon-X Corp: Karbon-X treibt Waldschutzmaßnahmen unter Leitung der lokalen Community in der kolumbianischen Region Meta voran

In der neuen Phase des Sur del Meta Project wird die Überwachung von CO2-Emissionen und Biodiversität erweitert und zugleich lokale Selbstbestimmung und Lebensgrundlagen gefördert.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 19. November 2025 / Im Herzen des kolumbianischen Departamento del Meta, wo Wälder und Ackerland aufeinandertreffen, verstärkt Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) (Karbon-X oder das Unternehmen) nun sein Engagement für Klimaschutzlösungen durch das REDD+ Sur del Meta Project - eine langfristige Naturschutzinitiative, die 40.637 Hektar Naturwald schützt und gleichzeitig fast 1.000 ortsansässigen Familien eine nachhaltige Lebensgrundlage bietet.

Die Initiative wurde von ALLCOT- einem Unternehmen von Karbon-X und dessen Projektentwicklungs- und Beratungsgesellschaft - entwickelt und ist in den Gemeinden Vistahermosa, Puerto Rico, Puerto Concordia und Puerto Lleras angesiedelt, einer Region, die seit jeher von Entwaldung und bewaffneten Konflikten betroffen ist.

Das Projekt sieht die Zusammenarbeit mit lokalen Bauern vor, von denen viele Opfer des bewaffneten Konflikts in Kolumbien sind, um sie beim Übergang von Viehzucht und Waldrodung zu einer nachhaltigen Lebensgrundlage zu unterstützen, die auf klimafreundlichem Anbau von Kakao, Kaffee und Zitrusfrüchten basiert. Durch technische Schulungen, den Schutz der biologischen Vielfalt und eine gerechte Selbstbestimmung verändert das Projekt sowohl die Landschaft als auch das Leben der Menschen.

Sur del Meta zeigt, wie Klimaschutz aussehen kann, wenn Menschen und Natur an einem Strang ziehen, so Alexis Leroy, Chief Sustainability Investment Officer bei Karbon-X. Durch die Sanierung degradierter Flächen und die Stärkung der Lebensgrundlagen der Gemeinden bietet die Wiederaufforstung einen Weg zu Widerstandsfähigkeit, menschlicher Würde und gemeinsamem Wohlstand.

Das Projekt tritt nun in eine neue Phase ein, in der der Schwerpunkt auf der Messung und Vertiefung der Auswirkungen liegt. In den nächsten vier Monaten werden Teams die Überwachung der CO2-Emissionen und der Artenvielfalt vor Ort ausweiten. Zu diesem Zweck wurden bereits mehr als 100 permanente Parzellen eingerichtet, um das Wachstum und den Gesundheitszustand der Wälder zu verfolgen. Außerdem werden neue Kamerafallen installiert, um die sich erholenden Wildtiere der Region zu dokumentieren - von Vögeln bis hin zu gefährdeten Arten wie dem Riesenotter.

Gleichzeitig wird daran gearbeitet, Verwaltungsgesellschaften unter Leitung der Gemeinschaften zu gründen - ein wichtiger Schritt, der sicherstellt, dass lokale Interessengruppen Einfluss darauf nehmen können, wie das Projekt verwaltet wird und wie sein Nutzen in den kommenden Jahren aufgeteilt wird.

Das nach anerkannten internationalen Standards verifizierte Sur del Meta Project erzielt messbare Emissionsreduktionen, wobei über seine gesamte Laufzeit der Ausstoß von voraussichtlich mehr als 3,7 Millionen Tonnen COe vermieden wird. Wenn man hinter die reinen Zahlen schaut, wird deutlich, dass das Projekt wichtige globale Ziele in Bezug auf Gleichberechtigung, wirtschaftliche Chancen und Klimaschutz fördert und beweist, dass Wiederaufforstung und Widerstandsfähigkeit Hand in Hand gehen.

Mit dieser Initiative bekräftigen Karbon-X und seine Projektentwicklungs- und Beratungsgesellschaft - ALLCOT - ein Unternehmen von Karbon-X - ihre gemeinsame Mission, Klimaschutzmaßnahmen real, vertrauenswürdig und transformativ zu gestalten, indem sie Ökosysteme stärken, Lebensgrundlagen wiederherstellen und eine widerstandsfähige Zukunft für Kolumbien aufbauen.

Einzelheiten zum Sur del Meta Project finden Sie unter https://www.allcot.com/project-development/redd-sur-del-meta/.

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Emissionsausgleichs- und Nachhaltigkeitsdienstleistungen auf den Märkten für den rechtlich vorgeschriebenen und freiwilligen Emissionsausgleich anbietet. Von der Projektentwicklung und Überprüfung bis hin zur Ausgabe von Emissionszertifikaten und dem Vertrieb auf dem Markt - Karbon-X gewährleistet Transparenz und messbare Wirkung in jeder Phase. Mehr erfahren können Sie unter www.karbon-x.com.

Über ALLCOT - ein Unternehmen von Karbon-X

ALLCOT, die Projektentwicklungs- und Beratungsgesellschaft von Karbon-X, entwickelt und verwaltet wissenschaftlich fundierte Klimaprojekte, die nachweislich zu Emissionsreduktionen und sozialen Zusatznutzen führen. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung auf fünf Kontinenten unterstützt ALLCOT die Mission von Karbon-X, vertrauenswürdige Klimaschutzmaßnahmen weltweit zugänglich und nachvollziehbar zu machen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem in Bezug auf die erwarteten Ergebnisse des Projekts und die Expansionspläne. Karbon-X will seine in der Natur angesiedelten Lösungen in den nächsten fünf bis zehn Jahren ausbauen, um weitere Ökosysteme wiederherzustellen, verifizierte Emissionszertifikate zu generieren und von der Gemeinschaft geleitete Klimaprogramme in den Regionen, in denen es tätig ist, zu stärken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von diesen abweichen. Karbon-X verpflichtet sich nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

