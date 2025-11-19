W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Kreise: Bahn verschiebt Start von Stuttgart 21 erneut

dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - Die Fertigstellung des Bauprojekts Stuttgart 21 verzögert sich weiter. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der Projektpartner und des Bahn-Aufsichtsrates erfuhr, soll der Tiefbahnhof nicht mehr wie geplant im Dezember 2026 eröffnen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet./dna/poi/maa/DP/jha

