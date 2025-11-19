Litauen kündigt nach Luftraumstörung Öffnung der Grenze zu Belarus an

Vilnius (Reuters) - Litauen öffnet seine Grenzübergänge zu Belarus wieder.

Die Regierung in Vilnius hebt damit eine Schließung auf, die wegen Störungen des Luftraums durch Schmugglerballons angeordnet worden war. Die beiden Grenzübergänge sollten am Donnerstag wieder geöffnet werden, teilte die Regierung der baltischen Republik am Mittwoch mit. "Die Umstände haben sich geändert, und die Beschränkungen des Grenzübertritts sind nicht mehr erforderlich, um die innere Sicherheit zu gewährleisten", sagte der litauische Innenminister Vladislav Kondratovic während einer Regierungssitzung.

Litauen hatte die Übergänge im vergangenen Monat geschlossen. Grund waren Wetterballons aus Belarus, die den Flugverkehr gestört und zur Schließung des Flughafens von Vilnius geführt hatten. Litauen wirft der Regierung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko vor, nichts gegen die Schmuggler zu unternehmen, die mit den Ballons Zigaretten transportierten. Die Regierung in Vilnius sprach von einem "hybriden Angriff". Die Zahl der Zwischenfälle im Luftverkehr ist in den vergangenen Wochen jedoch zurückgegangen. Der Flughafen von Vilnius war zuletzt vor acht Tagen geschlossen worden.

Auch Polen hat in dieser Woche zwei Grenzübergänge zu Belarus wieder geöffnet. Das Land hatte sie aus Solidarität mit dem Nachbarland Litauen zwei Wochen lang geschlossen gehalten. Lukaschenko hatte die Grenzschließung als "verrückte Masche" bezeichnet und dem Westen vorgeworfen, einen hybriden Krieg gegen Belarus und Russland zu führen. Litauen wirft Belarus zudem vor, 1000 Lastwagen in litauischem Besitz festzuhalten, um deren Rückkehr zu verhindern.

