Online-Bewerbungen sind bis 25. Dezember 2025 möglich

Mitsui Chemicals, Inc. hat bekannt gegeben, dass Online-Bewerbungen für den Mitsui Chemicals Catalysis Science Award 2026 seit dem 1. September 2025 entgegengenommen werden. Die Bewerbungsfrist läuft vom 1. September bis zum 25. Dezember 2025.

Mitsui Chemicals rief im Jahr 2004 die Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards ins Leben, um zur nachhaltigen Entwicklung der Chemie und der chemischen Industrie beizutragen. Die Auszeichnungen umfassen den Catalysis Science Award sowie den Catalysis Science Award for Creative Work und würdigen herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Katalysewissenschaft. Bisher wurden die Preise an 33 Wissenschaftler aus Japan und anderen Ländern verliehen. Zu den früheren Preisträgern zählen Personen, die seither weltweit große Anerkennung gefunden haben und Auszeichnungen wie den Nobelpreis für Chemie sowie andere prestigeträchtige japanische und internationale Auszeichnungen erhalten haben.

Wir nehmen Bewerbungen aus einer Vielzahl von Forschungs- und Entwicklungsbereichen (F&E) entgegen, darunter Feststoffkatalysatoren, molekulare Katalysatoren und Biokatalysatoren, grüne Prozesse und die Verwertung seltener Metalle durch Katalyse, sowie Materialwissenschaft und -entwicklung mittels neuartiger Katalyse.

Bewerbungsseite der Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards 2026

https://jp.mitsuichemicals.com/en/techno/csa/index.htm

I. Übersicht über die Auszeichnungen Mitsui Chemicals Catalysis

Science Award Mitsui Chemicals Catalysis Science

Award for Creative Work Berechtigte

Bewerber Forscher, die einer Universität oder einer öffentlichen Forschungseinrichtung angehören und außergewöhnliche Leistungen auf dem Gebiet der Katalyseforschung erbracht haben (der Preis wird maximal an einen Preisträger vergeben) Forscher, die einer Universität oder einer öffentlichen Forschungseinrichtung angehören und kreative Leistungen auf dem Gebiet der Katalyseforschung vorweisen können (der Preis kann an bis zu zwei Gewinner vergeben werden) Bewerbungs-

voraussetzungen Bewerber durften zum 1. April 2025 höchstens 47 Jahre alt sein. Bewerber durften zum 1. April 2025 höchstens 37 Jahre alt sein. Preis Eine Plakette Geldpreis: 5 Millionen Yen Eine Plakette Geldpreis: 1 Million Yen

II. Terminplan und Auswahlverfahren Bewerbungsfrist läuft 1. September 2025 Bewerbungsfrist endet 25. Dezember 2025 Bekanntgabe der

Gewinner Juni 2026 oder um diese Zeit (Details werden unter anderem auf der Website und in Fachzeitschriften veröffentlicht)

Das Auswahlkomitee besteht aus renommierten Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Katalysewissenschaft sowie einem Vertreter von Mitsui Chemicals.

Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren, zu den erforderlichen Unterlagen und zur Datenschutzerklärung finden Sie auf der oben verlinkten Website.

Mitsui Chemicals Catalysis Science Award Office

E-Mail-Adresse für Anfragen: mci-award@mitsuichemicals.com

