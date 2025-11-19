Musk und Huang diskutieren KI auf US-saudischem Investmentforum

Washington (Reuters) - Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman wirbt bei seinem ersten Besuch in den USA seit 2018 für engere Wirtschaftsbeziehungen.

Auf einem dazu am Mittwoch in Washington stattfindenden Investmentforum werden Tesla-Chef Elon Musk und Nvidia-Chef Jensen Huang über Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz (KI) und Technologie diskutieren. Das Gespräch soll "die aufkommenden Kräfte erkunden, die die nächste Welle des technologischen Fortschritts gestalten", wie aus einem Dokument hervorgeht, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Zudem würden "Architekturen, Modelle und Investitionen beleuchtet, die eine intelligentere vernetzte Zukunft antreiben".

Die Veranstaltung folgt unmittelbar auf ein Treffen des saudischen Kronprinzen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Musk und Huang hatten bereits an einem Abendessen teilgenommen, das Trump für den Kronprinzen gab. Auch Trump selbst soll bei dem Forum eine Rede halten. An der Veranstaltung nehmen den Angaben zufolge auch die Chefs von Konzernen wie Chevron, Palantir, Aramco und Pfizer teil. Auch Führungskräfte von Blackstone, Boeing, IBM, Google und weiteren Großunternehmen sollen mit von der Partie sein.

Das Forum umfasst Panels zu KI, Energie, Technologie, Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswesen und Finanzthemen. Die Veranstaltung im John F. Kennedy Center for the Performing Arts soll die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder weiter vertiefen. Im Mai hatten die USA und Saudi-Arabien während einer viertägigen Nahost-Reise Trumps milliardenschwere Investitionen in beiden Ländern angekündigt.

