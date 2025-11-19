NVIDIA Corp. - Vor den Zahlen …

Vor den Zahlen …
… nutzen wir die Gelegenheit, um einen Blick auf die wichtigsten charttechnischen Marken bei der Nvidia-Aktie zu werfen. Neben dem „fundamentalen Newsflow“ gibt es aber noch einen weiteren Grund, sich derzeit mit dem Technologietitel auseinanderzusetzen. Schließlich weisen verschiedene Indikatoren (z. B. MACD, RSL) negative Divergenzen aus, d. h. die jüngsten Rekordhochs bei 211/212 USD werden nicht mehr von Indikatorenseite bestätigt. Beim trendfolgenden MACD steht inzwischen sogar ein negatives Schnittmuster zu Buche. Per Saldo signalisieren die quantitativen Indikatoren, dass die Luft dünner wird. Interessanterweise hat die Nvidia-Aktie zuletzt einen klassischen Innenstab ausgebildet, d. h. die Hoch-Tief-Spanne der letzten Woche verblieb innerhalb der Leitplanken der Vorperiode (siehe Chart). Da eine Auflösung dieser „inside week“ – untere Begrenzung bei 179 USD – mit einem endgültigen Rückfall in die alte Schiebezone zwischen 184 USD und 164 USD einhergehen würde, definiert diese Marke ein echtes „Stresslevel“. Darunter bilden die Tiefs vom September und Juni bei 164 USD den nächsten Rückzugsbereich. Oberhalb der Marke von 200 USD dürfte das Papier indes seinen grundsätzlichen Aufwärtstrend weiter fortsetzen.
NVIDIA Corp. (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal²
