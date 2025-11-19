NVIDIA Corp. - Vor den Zahlen …

… nutzen wir die Gelegenheit, um einen Blick auf die wichtigsten charttechnischen Marken bei der Nvidia-Aktie zu werfen. Neben dem „fundamentalen Newsflow“ gibt es aber noch einen weiteren Grund, sich derzeit mit dem Technologietitel auseinanderzusetzen. Schließlich weisen verschiedene Indikatoren (z. B. MACD, RSL) negative Divergenzen aus, d. h. die jüngsten Rekordhochs bei 211/212 USD werden nicht mehr von Indikatorenseite bestätigt. Beim trendfolgenden MACD steht inzwischen sogar ein negatives Schnittmuster zu Buche. Per Saldo signalisieren die quantitativen Indikatoren, dass die Luft dünner wird. Interessanterweise hat die Nvidia-Aktie zuletzt einen klassischen Innenstab ausgebildet, d. h. die Hoch-Tief-Spanne der letzten Woche verblieb innerhalb der Leitplanken der Vorperiode (siehe Chart). Da eine Auflösung dieser „inside week“ – untere Begrenzung bei 179 USD – mit einem endgültigen Rückfall in die alte Schiebezone zwischen 184 USD und 164 USD einhergehen würde, definiert diese Marke ein echtes „Stresslevel“. Darunter bilden die Tiefs vom September und Juni bei 164 USD den nächsten Rückzugsbereich. Oberhalb der Marke von 200 USD dürfte das Papier indes seinen grundsätzlichen Aufwärtstrend weiter fortsetzen.

NVIDIA Corp. (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.