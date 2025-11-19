// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Nach vier schwachen Handelstagen startet die Wall Street mit einem leichten Erholungsversuch in den Tag. Im Fokus stehen die anstehenden Ergebnisse von NVIDIA. Anleger fürchten, dass selbst gute Zahlen neuen Verkaufsdruck auslösen könnten. In drei der letzten fünf Quartale fielen die Aktien trotz starker Ergebnisse. Im Einzelhandel gerät Target wegen verfehlter Umsätze und reduzierter Aussichten unter Druck, während Lowe’s und TJX nach Zahlen freundlich tendieren. Nach den Ergebnissen von Home Depot senken viele Analysten heute ihre Kursziele, darunter die Bank of America, Goldman Sachs und Morgan Stanley – bleiben aber bei ihren Kaufempfehlungen.



00:00 Intro

00:35 Schlechte Marktbreite im Detail: S&P 500 | Russell 1000

05:12 Bank of America Fund Manager Umfrage

10:38 Einzelhandel: Target | TJX | Lowe’s

14:13 NVIDIA: Quartalszahlen ein Sell-the-News-Ereignis?

17:15 Ausblick heute: Palo Alto, Block, Roku , Reden Notenbänker

17:52 Meldungen: Amazon | Google | TikTok | Tesla vs. Weymo u.v.m.

21:14 Analysten: Albermarley | DoorDash | Homedepot u.v.m.



