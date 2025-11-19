NVIDIA-Zahlen als Hoffnungsträger: Endet die Schwäche an den Aktienmärkten? | Börse Stuttgart

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

In diesem Video analysieren Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) und Paulina Michel (J.P. Morgan) die aktuellen Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten. Sie sprechen über die spürbare Ernüchterung an den Börsen, die Ursachen für die globalen Kursrückgänge und die entscheidende Rolle der Notenbanken. Zudem zeigen die Expertinnen, welche Absicherungsstrategien Anleger in einem zunehmend unsicheren Marktumfeld jetzt kennen sollten.



Timestamps:

00:00 ► Marktstart: Korrektur oder Comeback? Die aktuelle Lage an den Börsen

02:02 ► Warum starke Quartalszahlen aktuell nicht mehr ausreichen

02:45 ► KI-Investitionen unter Druck: Wo bleibt der Return on Investment?

03:20 ► Anlegerpsychologie: Nervosität, Volatilität und Marktreaktionen

03:54 ► Hohe Aktivität im Derivatemarkt: Was bewegt die Anleger?

04:30 ► Nvidia als Stimmungsbarometer: Bedeutung der Quartalszahlen für den Markt

05:09 ► Santa-Claus-Rallye: Historie, Wahrscheinlichkeit und Relevanz für Anleger

06:40 ► Jahresendspurt: Kann der Dezember noch positive Impulse liefern?

07:34 ► Markttreiber im Fokus: KI, Berichtssaison und Zentralbankpolitik

08:20 ► Zinsentscheid der FED: Warum die nächste Sitzung entscheidend wird

08:58 ► Risikoanalyse: Was, wenn die FED keine Zinssenkung vornimmt?

09:31 ► Strategien für Anleger: Chancen nutzen, Risiken absichern

10:10 ► Absicherungsinstrumente: Worauf es bei Put-Optionsscheinen ankommt

11:00 ► Ausblick: Hat der DAX zum Jahresende Erholungspotenzial?



NVIDIA Corporation: WKN: 918422, ISIN: US67066G1040

Meta Platforms Inc.: WKN: A1JWVX, ISIN: US30303M1027