Original-Research: MaaT Pharma SACA (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: MaaT Pharma SACA - from First Berlin Equity Research GmbH

19.11.2025 / 11:11 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MaaT Pharma SACA

     Company Name:               MaaT Pharma SACA
     ISIN:                       FR0012634822

     Reason for the research:    Update
     Recommendation:             BUY
     from:                       19.11.2025
     Target price:               EUR 17
     Last rating change:         -
     Analyst:                    Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on MaaT Pharma
SACA (ISIN: FR0012634822). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 17.00 price target.

Abstract:
MaaT Pharma has completed a EUR9.1m capital increase, issuing 2.62m new shares
at EUR3.48 p/s through a private placement to qualified investors (~83%) and a
PrimaryBid retail tranche (~17%). The raise drew solid support from
long-standing institutional shareholders BPI France, Biocodex and Invus,
each of which contributed EUR1.5m, alongside new investors. In our view, the
success of the raise demonstrates sustained confidence in MaaT Pharma's
leadership in microbiome ecosystem therapeutics and the commercial potential
in Europe of the lead drug candidate Xervyteg (MaaT013) for acute
Graft-versus-Host Disease (aGvHD). The net proceeds of ~EUR8.7m extend the
company's cash runway from February to August 2026 and fulfil the equity
requirement which is a precondition for drawing the second EUR6m tranche of
the EUR37.5m EIB loan facility. The EUR12m Clinigen milestone payment upon EMA
approval of Xervyteg-decision anticipated mid-2026- would extend the cash
runway further into early 2027. Proceeds of the recently completed issue
will chiefly support: (1) preparation for the potential European
commercialisation of Xervyteg in aGvHD; (2) continued advancement of
MaaT033's pivotal phase 2b PHOEBUS trial; and (3) regulatory interactions
with the FDA regarding the planned US pivotal study of Xervyteg. The company
is also assessing further dilutive and non-dilutive financing options to
accelerate development across its ecosystem-based pipeline. We view the
capital increase positively, as it removes near-term funding risk and
strengthens MaaT Pharma ahead of the key EMA decision. Together with the EIB
facility and expected Clinigen milestones, the raise supports the
advancement of the company's late-stage programmes and its transition
towards commercialisation. Based on unchanged estimates, we reiterate our
Buy rating and EUR17 price target (upside: 305%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MaaT Pharma SACA
(ISIN: FR0012634822) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt
seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 17,00.

Zusammenfassung:
MaaT Pharma hat eine Kapitalerhöhung in Höhe von EUR9,1 Mio. abgeschlossen und
dabei 2,62 Mio. neue Aktien zu einem Preis von EUR3,48 pro Stück im Rahmen
einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger (~83%) und einer
PrimaryBid-Tranche für Privatanleger (~17%) ausgegeben. Die Kapitalerhöhung
wurde neben neuen Investoren auch von den langjährigen institutionellen
Aktionären BPI France, Biocodex und Invus mit jeweils EUR1,5 Mio. tatkräftig
unterstützt. Unserer Ansicht nach zeigt der Erfolg der Kapitalerhöhung das
anhaltende Vertrauen in die Führungsrolle von MaaT Pharma im Bereich der
Mikrobiom-Ökosystem-Therapeutika und das kommerzielle Potenzial des
führenden Medikamentenkandidaten Xervyteg (MaaT013) für die akute
Graft-versus-Host-Krankheit (aGvHD) in Europa. Der Nettoerlös von rund EUR8,7
Mio. verlängert die Liquiditätsreichweite des Unternehmens von Februar bis
August 2026 und erfüllt die Eigenkapitalanforderung, die eine Voraussetzung
für die Inanspruchnahme der zweiten Tranche in Höhe von EUR6 Mio. aus dem
EIB-Kredit in Höhe von EUR37,5 Mio. ist. Die Meilensteinzahlung von Clinigen
in Höhe von EUR12 Mio. nach der EMA-Zulassung von Xervyteg - die Entscheidung
wird für Mitte 2026 erwartet - würde die Liquiditätsreichweite bis Anfang
2027 weiter verlängern. Der Erlös aus der kürzlich abgeschlossenen Emission
wird hauptsächlich für folgende Zwecke verwendet: (1) Vorbereitung der
potenziellen Vermarktung von Xervyteg in Europa für die aGvHD; (2) die
Fortsetzung der entscheidenden Phase-2b-Studie PHOEBUS mit MaaT033; und (3)
die Zusammenarbeit mit der FDA hinsichtlich der geplanten entscheidenden
Studie mit Xervyteg in den USA. Das Unternehmen prüft außerdem weitere
verwässernde und nicht verwässernde Finanzierungsoptionen, um die
Entwicklung seiner gesamten ökosystembasierten Pipeline zu beschleunigen.
Wir bewerten die Kapitalerhöhung positiv, da sie das kurzfristige
Finanzierungsrisiko beseitigt und MaaT Pharma vor der wichtigen Entscheidung
der EMA stärkt. Zusammen mit der EIB-Kreditlinie und den erwarteten
Meilensteinen von Clinigen unterstützt die Kapitalerhöhung die
Weiterentwicklung der Programme des Unternehmens in der späten Phase und
seinen Übergang zur Vermarktung. Auf der Grundlage unveränderter Schätzungen
bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR17
(Aufwärtspotenzial: 305%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

2232588 19.11.2025 CET/CEST

