Original-Research: MS Industrie AG (von GBC AG): Kaufen

19.11.2025
Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG

19.11.2025 / 14:00 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu MS Industrie AG

     Unternehmen:               MS Industrie AG
     ISIN:                      DE0005855183

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  2,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker; Matthias Greiffenberger

Einmalaufwendungen belasten Ergebnisentwicklung, Prognosen und Kursziel
leicht reduziert

Wie erwartet weist die MS Industrie AG auch nach neun Monaten des
Geschäftsjahres 2025 eine rückläufige Umsatzentwicklung auf. Dieser beträgt
111,32 Mio. EUR (VJ: 141,67 Mio. EUR). In dieser unbereinigten Betrachtung waren
im Vorjahreswert jedoch bis zu ihrem Verkauf am 5. Juli 2024 die Umsätze der
Ultraschall-Sparte enthalten, die Umsätze in Höhe von 30,78 Millionen Euro
beigesteuert hatte. Bereinigt um diesen Effekt lagen die Umsätze mit einem
Wachstum von 0,4 % nahezu exakt auf dem Vorjahresniveau.

Dies ist vor dem Hintergrund der nach wie vor rückläufigen Entwicklung bei
den Neuzulassungen schwerer Nutzfahrzeuge als positiv zu werten. Rund 70 %
der Umsatzerlöse erwirtschaftet die MS Industrie AG mit Kunden aus der
Lkw-Sparte und ist dementsprechend stark von diesem Segment abhängig. Gemäß
Daten des europäischen Fahrzeugherstellerverbandes ACEA wurden in den ersten
drei Quartalen 2025 insgesamt 225 483 Lkw (VJ: 249 844) neu zugelassen, was
einem Rückgang von 9,8 % entspricht.

Analog zum Umsatzrückgang verzeichnet die MS Industrie AG eine
EBITDA-Minderung auf 5,39 Mio. EUR (VJ: 6,43 Mio. EUR). Bereinigt um den Wegfall
des Ultraschall-EBITDA in Höhe von 0,92 Mio. EUR würde die Gesellschaft
lediglich einen leichten Ergebnisrückgang von 5,52 Mio. EUR auf 5,39 Mio. EUR
ausweisen. Diese Entwicklung ist insbesondere auf Einmalkosten für den
Anlauf des im September 2025 eröffneten neuen US-Werks in den USA
zurückzuführen, die das Ergebnis um rund 1,2 Mio. EUR belastet haben. Ohne
diesen Effekt hätte die MS Industrie AG einen spürbaren EBITDA-Anstieg auf
6,59 Mio. EUR (VJ: 5,52 Mio. EUR) erreicht.

Das operative Ergebnisniveau reicht jedoch noch nicht aus, um auf Ebene des
Nachsteuerergebnisses einen positiven Wert auszuweisen. Bereinigt um den
Wegfall des Ultraschallsegments reduzierte sich das Periodenergebnis auf
-2,29 Mio. EUR (VJ: -1,92 Mio. EUR). Auch auf dieser Ergebnisebene machen sich
die Anlaufkosten für den US-Standort bemerkbar. Zudem dürfte die veräußerte
Ultraschall-Tochter, an der die MS Industrie AG eine 49%ige Beteiligung
hält, das Finanzergebnis noch nicht wesentlich positiv beeinflusst haben.
Positive Ergebnisbeiträge der veräußerten Gesellschaft werden im
Finanzergebnis erfasst; diese dürften jedoch unter den Erwartungen geblieben
sein.

Zum 30.09.2025 lagen die Auftragsbestände mit rund 75,3 Mio. EUR um 22,6 %
über denen des Vorjahreszeitraums. Zudem setzt die Gesellschaft derzeit die
Strategie um, die Abhängigkeit von der konjunktursensiblen Lkw-Sparte zu
reduzieren. Ein wichtiger Faktor könnte hierbei der neu eröffnete Standort
in den USA sein, der Vorserienteile für stationäre Großmotoren für einen
amerikanischen Kunden herstellt. Bereits im vierten Quartal 2025 soll mit
der Serienproduktion begonnen werden, bis 2030 soll eine Verdreifachung der
Produktionskapazitäten erreicht werden. Darüber hinaus hat die Gesellschaft
im dritten Quartal 2025 erste Aufträge aus neuen Branchen, unter anderem aus
dem Defence-Bereich, gewonnen.

Nichtsdestotrotz ist die Geschäftslage des Bestandsgeschäfts insbesondere
seit dem dritten Quartal von einem relativ niedrigen Auslastungsniveau
betroffen, sodass für das vierte Quartal eine seitwärts gerichtete, in den
USA sogar rückläufige Umsatzentwicklung zu erwarten ist. Dementsprechend hat
das Management der MS Industrie AG die Prognose für das laufende
Geschäftsjahr 2025 leicht reduziert. Nunmehr werden Umsatzerlöse in einer
Bandbreite von 145 Mio. EUR bis 150 Mio. EUR (bisher: 150 Mio. EUR) erwartet.
Während das EBITDA und EBIT leicht ansteigen sollen, wird ein EBT, bereinigt
um die Anlaufkosten in den USA (laut unseren Schätzungen 1,5 Mio. EUR für das
Gesamtjahr 2025), im positiven Bereich erwartet. Aufgrund der Anlaufkosten
dürften aber sowohl das EBT als auch das Nachsteuerergebnis unter dem
Break-Even liegen. Wir haben unsere Schätzungen für das laufende
Geschäftsjahr entsprechend angepasst und rechnen bei einer leicht
reduzierten Umsatzprognose nun mit einem leicht negativen
Nachsteuerergebnis.

In den Folgejahren sollte die unverändert erwartete Erholung im Kernsegment,
die Inbetriebnahme der neuen US-Tochtergesellschaft sowie neue Aufträge
außerhalb der Lkw-Sparte für ein Umsatzwachstum sorgen. Wir behalten unsere
Wachstumsannahmen (7,0 % Umsatzwachstum) unverändert bei, reduzieren
aufgrund der niedrigeren Basis aber auch hier unsere Schätzungen leicht.

Im Rahmen des angepassten Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel von
2,50 EUR (zuvor: 2,80 EUR) ermittelt. Die Reduktion ist ausschließlich ein
Resultat unserer reduzierten Prognosen für die konkrete Schätzperiode,
wodurch sich für die Stetigkeitsphase des DCF-Modells eine niedrigere Basis
ergibt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=970ad73f2a3698966b8b3c30ec009149

