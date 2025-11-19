W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: PFISTERER Holding SE (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur
Original-Research: PFISTERER Holding SE - von GBC AG

19.11.2025 / 17:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu PFISTERER Holding SE

     Unternehmen:               PFISTERER Holding SE
     ISIN:                      DE000PFSE212

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Update)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  85,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

9-Monatszahlen über unseren Erwartungen; Prognosen und Kursziel angehoben

Nachdem PFISTERER zu Jahresbeginn noch von der Verlagerung des Standorts
Wunsiedel nach Kada betroffen war, wurde ab dem zweiten Quartal 2025 ein
beeindruckender Wachstumskurs eingeschlagen. Dieser setzte sich im dritten
Quartal 2025 mit einem Umsatzanstieg von 25,5 % fort, sodass die Umsätze
nach neun Monaten bei 326,63 Mio. EUR und damit 14,5 % über dem Vorjahreswert
von 285,16 Mio. EUR liegen.

Analog zum deutlichen Umsatzanstieg weist die PFISTERER auf allen
Ergebnisebenen spürbare Verbesserungen auf. Das Bruttoergebnis erhöhte sich
in den ersten drei Quartalen 2025 auf 135,36 Mio. EUR (VJ: 110,77 Mio. EUR), was
einem Anstieg der Bruttomarge auf 41,4 % (VJ: 38,8 %) gleichkommt. Einen
besonderen Anteil daran hatte insbesondere die positive Geschäftsentwicklung
im Segment OHL, wo die Bruttomarge deutlich auf 40,9 % (VJ: 31,9 %)
verbessert werden konnte.

Trotz der deutlichen Kostensteigerungen im Zusammenhang mit dem Börsengang
im zweiten Quartal 2025 setzte sich die Ergebnissteigerung auch auf Ebene
des EBITDA fort. Dieses legte in den ersten neun Monaten 2025 um 30,3 % auf
57,84 Mio. EUR (VJ: 44,40 Mio. EUR) zu. Hier sind beispielsweise die höheren
Beratungs-, IT- und Personalkosten im Zusammenhang mit dem IPO enthalten,
die den Verwaltungsaufwand deutlich auf 28,66 Mio. EUR (VJ: 23,13 Mio. EUR)
gesteigert haben.

Im Rahmen der 9-Monats-Berichterstattung hat die PFISTERER keine konkrete
Umsatz- bzw. Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025
veröffentlicht. Laut Unternehmensangaben wird dabei mit einer Fortsetzung
der positiven Entwicklung bei Auftragseingängen und Umsätzen gerechnet.
Mittelfristig soll die bereinigte EBITDA-Marge, die sich sukzessive dem
EBITDA "as reported" annähern sollte, im hohen Zehnerprozentbereich liegen.
Ein wesentliches Argument für die erwartete Fortsetzung der positiven
Geschäftsentwicklung ist der erhebliche Ausbau des Auftragsbestands um 46,0
% auf 338,74 Mio. EUR (VJ: 231,96 Mio. EUR). Der Auftragseingang der ersten neun
Monate lag mit 431,27 Millionen Euro (VJ: 322,84 Mio. EUR) um 33,6 % über dem
Vorjahreswert.

Wird die Entwicklung der ersten neun Monate 2025 fortgesetzt, dürfte die
Gesellschaft unseren Schätzungen zufolge ein Umsatzwachstum in Höhe von 15,1
% auf 440,86 Mio. EUR erwirtschaften (GBC-Prognose alt: 427,37 Mio. EUR). Auch
auf Ebene des Ergebnisses liegt die Performance der ersten neun Monate über
unseren ursprünglichen Erwartungen. Deshalb heben wir die EBITDA-Prognose
auf 78,00 Mio. EUR an (GBC-Prognose alt: 72,37 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge läge
dann bei 17,7 % (GBC-Prognose alt: 16,9 %), was exakt dem bereits erreichten
Wert nach neun Monaten im Jahr 2025 entsprechen würde. Gleiches gilt auch
für die nachfolgenden Ergebnisebenen. Auf Basis unserer angepassten
Schätzungen für das Jahr 2025 nehmen wir auch bei unseren Schätzungen für
das kommende Geschäftsjahr 2026 leichte Anpassungen vor. Die mittelfristigen
Prognosen (2027-2030) bleiben gegenüber unserer letzten Researchstudie
unverändert.

Die Anpassung der Schätzungen für die Geschäftsjahre 2025 und 2026, der
Roll-over-Effekt und insbesondere die Verwendung des Marktansatzes bei der
Beta-Ermittlung haben erheblichen Einfluss auf das Ergebnis des
DCF-Bewertungsmodells. Das neue Modellergebnis beträgt 85,00 EUR je Aktie
(zuvor: 48,00 EUR) und wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ce229ec149087f442ef34bf87f4b1784

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 19.11.2025 (16:59 Uhr)
Erste Weitergabe: 19.11.2025 (17:30 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=351e6b97-c562-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2232866 19.11.2025 CET/CEST

