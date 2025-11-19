Original-Research: PFISTERER Holding SE (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: PFISTERER Holding SE - von GBC AG 19.11.2025 / 17:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu PFISTERER Holding SE Unternehmen: PFISTERER Holding SE ISIN: DE000PFSE212 Anlass der Studie: Researchstudie (Update) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 85,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann 9-Monatszahlen über unseren Erwartungen; Prognosen und Kursziel angehoben Nachdem PFISTERER zu Jahresbeginn noch von der Verlagerung des Standorts Wunsiedel nach Kada betroffen war, wurde ab dem zweiten Quartal 2025 ein beeindruckender Wachstumskurs eingeschlagen. Dieser setzte sich im dritten Quartal 2025 mit einem Umsatzanstieg von 25,5 % fort, sodass die Umsätze nach neun Monaten bei 326,63 Mio. EUR und damit 14,5 % über dem Vorjahreswert von 285,16 Mio. EUR liegen. Analog zum deutlichen Umsatzanstieg weist die PFISTERER auf allen Ergebnisebenen spürbare Verbesserungen auf. Das Bruttoergebnis erhöhte sich in den ersten drei Quartalen 2025 auf 135,36 Mio. EUR (VJ: 110,77 Mio. EUR), was einem Anstieg der Bruttomarge auf 41,4 % (VJ: 38,8 %) gleichkommt. Einen besonderen Anteil daran hatte insbesondere die positive Geschäftsentwicklung im Segment OHL, wo die Bruttomarge deutlich auf 40,9 % (VJ: 31,9 %) verbessert werden konnte. Trotz der deutlichen Kostensteigerungen im Zusammenhang mit dem Börsengang im zweiten Quartal 2025 setzte sich die Ergebnissteigerung auch auf Ebene des EBITDA fort. Dieses legte in den ersten neun Monaten 2025 um 30,3 % auf 57,84 Mio. EUR (VJ: 44,40 Mio. EUR) zu. Hier sind beispielsweise die höheren Beratungs-, IT- und Personalkosten im Zusammenhang mit dem IPO enthalten, die den Verwaltungsaufwand deutlich auf 28,66 Mio. EUR (VJ: 23,13 Mio. EUR) gesteigert haben. Im Rahmen der 9-Monats-Berichterstattung hat die PFISTERER keine konkrete Umsatz- bzw. Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Laut Unternehmensangaben wird dabei mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung bei Auftragseingängen und Umsätzen gerechnet. Mittelfristig soll die bereinigte EBITDA-Marge, die sich sukzessive dem EBITDA "as reported" annähern sollte, im hohen Zehnerprozentbereich liegen. Ein wesentliches Argument für die erwartete Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung ist der erhebliche Ausbau des Auftragsbestands um 46,0 % auf 338,74 Mio. EUR (VJ: 231,96 Mio. EUR). Der Auftragseingang der ersten neun Monate lag mit 431,27 Millionen Euro (VJ: 322,84 Mio. EUR) um 33,6 % über dem Vorjahreswert. Wird die Entwicklung der ersten neun Monate 2025 fortgesetzt, dürfte die Gesellschaft unseren Schätzungen zufolge ein Umsatzwachstum in Höhe von 15,1 % auf 440,86 Mio. EUR erwirtschaften (GBC-Prognose alt: 427,37 Mio. EUR). Auch auf Ebene des Ergebnisses liegt die Performance der ersten neun Monate über unseren ursprünglichen Erwartungen. Deshalb heben wir die EBITDA-Prognose auf 78,00 Mio. EUR an (GBC-Prognose alt: 72,37 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge läge dann bei 17,7 % (GBC-Prognose alt: 16,9 %), was exakt dem bereits erreichten Wert nach neun Monaten im Jahr 2025 entsprechen würde. Gleiches gilt auch für die nachfolgenden Ergebnisebenen. Auf Basis unserer angepassten Schätzungen für das Jahr 2025 nehmen wir auch bei unseren Schätzungen für das kommende Geschäftsjahr 2026 leichte Anpassungen vor. Die mittelfristigen Prognosen (2027-2030) bleiben gegenüber unserer letzten Researchstudie unverändert. Die Anpassung der Schätzungen für die Geschäftsjahre 2025 und 2026, der Roll-over-Effekt und insbesondere die Verwendung des Marktansatzes bei der Beta-Ermittlung haben erheblichen Einfluss auf das Ergebnis des DCF-Bewertungsmodells. 