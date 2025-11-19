Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Klingbeil in China
dpa-AFX · Uhr
KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Klingbeil in China:
"Es muss eine Planbarkeit zwischen Berlin und Peking geben. Denn die Chinesen haben durchaus ein Interesse an guten Beziehungen zu Deutschland. Sie wollen nicht an den Pranger der EU gestellt werden, sie konstatieren, dass auch Europa protektionistische Töne anschlagen kann. Das Land, das im März 2026 seinen neuen Fünfjahresplan vorlegen will und selbst mit Problemen wie einer hohen Jugendarbeitslosigkeit und den Folgen einer 50 Jahre währenden Ein-Kind-Politik kämpft, hat trotz aller Vormachtstellung ebenfalls Interesse an manchem Ausgleich. Dies gilt es klug zu nutzen."/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDie Aktie dieses Autobauers hat weitere zehn Prozent Abwärtspotenzialgestern, 16:00 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis